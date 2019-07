Laadpalen voor elektrische fietsen op 20 plaatsen in Tongeren LXB

12 juli 2019

12u00 0 Tongeren Het schepencollege van Tongeren zal op 20 locaties in de stad laadpalen voor elektrische fietsen plaatsen.

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, konden steden en gemeenten een project indienen bij het Vlaams Energieagentschap. Tongeren krijgt nu van Vlaams energieminister Lydia Peeters financiële ondersteuning voor de laadpalen. “We ontvangen een toelage van 27.000 euro en de stad komt met nog eens ruim 10.000 euro tussen in de kostprijs voor de plaatsing van de laadpalen”, legt Patrick Jans, schepen van Mobiliteit, uit. “Elektrisch fietsen wint aan populariteit, zowel recreatief als voor woon-werkverkeer, is goed voor het milieu. Daarom dragen wij als gemeente graag ons steentje bij om elektrisch fietsen te stimuleren.”