KRC-Genktrainer lanceert nieuwe trend: na de Pfaffhemden nu de Mazzustrip Dirk Selis

18 september 2019

13u14 0 Tongeren Voor de Genkse voetbalfans werd de eerste wedstrijd van Racing Genk in de Champions League dit seizoen er één om heel snel te vergeten: een 6-2-nederlaag tegen Red Bull Salzburg. Maar voor de fashionista’s onder ons gaat de wedstrijd de geschiedenis in als die met de velcrostrip van coach Felice Mazzu. Guido Vossen, van Vossen Mode uit Tongeren, zit daar voor iets achter.

Wat betekende die velcrostrip met 'Deux Belges’ op vermeld eigenlijk? Is hij ergens tegengelopen? Een pleidooi van Mazzu tegen het confederalisme in België? Vele niet zo voetbalminnende kijkers, die door hun partner gedwongen werden om zijdelings mee te kijken, vroegen het zich dinsdag af. Gelukkig is daar Guido Vossen van Vossen Mode uit Tongeren, die al 13 jaar de ploeg en de staf van KRC Genk kleedt om opheldering te brengen. “Het is promotie voor onze kledinglijn ‘Deux Belges’ van de Maasmechelaar Raffaele. De gewezen charmezanger Raffaele scoorde in 2002 nog een hit met Una Notte Magica, maar breekt in 2019 nog steeds potten. Dit keer in de modewereld dus. Hij lanceerde drie jaar geleden zijn kledingmerk ‘Deux Belges’ en werd door ons opgepikt. Het zijn modieuze pakken met wat ‘stretch' op, zeer handig om mee te reizen.”

Ijdel

Vanwaar die velcrostrip dan? “Tja, de trainers wilden die hemden met reclame op niet meer dragen. Het was nochtans goed gevonden van Jean-Marie Pfaff om zo reclame te maken. We hebben er dankbaar gebruik van gemaakt. Maar ja, voetballers en trainers kunnen ijdel zijn en vonden het wat voorbijgestreefd, dus gingen we naar iets anders op zoek”, zegt Vossen. “Het was het idee van ontwerper Raffaele uit Maasmechelen om met die velcrostrip op de rug van de trainer en spelers te werken. Je kan die strip er ook makkelijk afhalen.”

Jean-Marie Pfaff reageert verbaasd wanneer we hem om een reactie vragen: “Ik was daar nochtans in Salzburg, maar ik heb het niet gezien. Maar ja, op televisie zie je dat beter, ik zat helemaal aan de andere kant van het stadion, met Oostenrijkse relaties. Fantastisch toch van Mazzu en Kleding Vossen. Voor honderdduizenden kijkers uw merk even promoten. Ik heb dat uitgevonden hé, ook met die velcrostrip dus hebben ze mij eigenlijk gekopieerd. Maar allez, het is hen gegund. Zolang ze er maar niet mee lachen. In het begin, in de jaren 80 toen ik daarmee begon, werd er smalend over gedaan. Ik had dat in de wielrennerij gezien, waar die ‘productplacement’ al veel langer is ingeburgerd. Maar zie, ze zijn mij gevolgd. Ik deed dat trouwens heel professioneel. Ik ging voor de spiegel staan en mat precies waar de reclame moest komen te staan, zodat het steeds goed zichtbaar bleef. Zo zie je maar, goede uitvindingen inspireren”, besluit Pfaff.