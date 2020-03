Koppel zit vast op Galapagoseilanden in Stille Oceaan: “Ik kreeg tranen van paniek” Marco Mariotti

18 maart 2020

10u09 0 Tongeren Een Limburgs koppel zit momenteel vast op de Galapagoseilanden, een paradijselijke eilandengroep te midden van de Stille Oceaan, op twee uur vliegen van Ecuador. “Het bleek te mooi om waar te zijn, we kunnen niet weg", zegt Sofie Vanheukelom in een bericht op sociale media.

Het moest de reis van hun leven worden. De Galapagoseilanden behoren dan ook tot de mooiste ter wereld. Parelwitte stranden met een adembenemende fauna en flora, waar het koppel al zolang naar uitkeek. “Maandag nog kwamen we na een twee uur durende boottocht aan op het paradijselijke eiland Isabella. Zo mooi", zegt Sofie, die haar vakantie op 3 maart begon met haar partner Benny. “Maar te mooi om waar te zijn. Daar aangekomen in onze hostel hoorden we geruchten dat vandaag de laatste boot zou terugkeren omwille van het coronavirus.”

Het koppel hoopte op geruchten. Zuid-Amerika bleek tot voor kort nog vrij van het virus, maar de geruchten werden werkelijkheid. “Een mooie snorkelsite en andere bezienswaardigheden werden meteen afgesloten. Onze luchtvaartmaatschappij krijgen we na vier dagen nog steeds niet te pakken en de ambassade bleef onbereikbaar. Bij het ereconsulaat kunnen ze me enkel vertellen dat het Belgische consulaat in de voormiddag open is en dat er geen ander noodnummer is.”

Tranen van paniek

De luchtvaartmaatschappij bevestigt hen uiteindelijk dat de vlucht is gecanceld, herboeken kan naar 27 april. “Onze mond valt open en bij mij komen de eerste tranen van paniek. Daar sta je dan op een van ‘s werelds mooiste eilanden met lood in je schoenen. We horen dat Duitsland geld vrijmaakt om landgenoten te repatriëren, maar van België nog steeds geen woord.”

We willen al helemaal niet vast komen te zitten in Quito of Guayaquil in Ecuador. Die grootsteden zijn zo al onveilig, laat staan in deze tijden Sofie en Benny

Thuis proberen vrienden en familie naar de ambassade te bellen, naar de reisverzekeraar en naar de noodnummers hopend op wat informatie, maar niemand krijgt gehoor.

Op een afgeladen ferryboot maken ze de tocht naar een ander grote eiland: Santa Cruz. “Daar zit je iets beter omdat er een geldautomaat, ziekenhuis en apotheek is. Zo te horen kan niemand het eiland nog verlaten vanaf vandaag. We willen al helemaal niet vast komen te zitten in Quito of Guayaquil in Ecuador. Die grootsteden zijn zo al onveilig, laat staan in deze tijden.”

Terug vliegen

Eens aangekomen op het grotere eiland Santa Cruz zegt de ellenlange rij voor het gesloten kantoor van de vliegmaatschappij Latam en de bijhorend paniekreacties genoeg. “Er zijn geen vluchten meer. Het is nu officieel: we zitten vast hier voor minstens twee weken, misschien een maand, misschien langer. We hopen dat België vliegtuigen zal sturen richting Zuid-Amerika zodat ook Belgische toeristen terug naar huis kunnen. Dat doen ze in Nederland en Duitsland toch. We beseffen dat het moeilijk is voor iedereen overal ter wereld en zeker ook thuis. Ik prijs mezelf gelukkig dat we samen zijn en dat we er samen wel door komen. Hopend dat niemand van ons ziek worden zal in dit land en dat al onze dierbaren thuis ook gespaard blijven.”