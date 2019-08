Kom eens lekker kamperen in het Gallo-Romeins Museum Dirk Selis

30 augustus 2019

15u12 0 Tongeren 31 augustus is het weer zo ver. Voor de tiende keer op rij organiseert het Gallo-Romeins Museum ‘Night at the museum’. Via een meeslepend detectivespel leren kinderen tussen 8 en 14 jaar spelenderwijs verschillende facetten van de museumwerking kennen. Daarna blijven ze overnachten in de tentoonstellingszalen. ’s Morgens wacht hen een fijn ontbijt en een leuke afsluitende activiteit.

“Het Gallo-Romeins Museum laat kinderen al op jonge leeftijd kennismaken met wat een museum is en doet”, vertelt waarnemend burgemeester An Christiaens. “De jongeren ontdekken wat er zoal in een museum gebeurt, ook achter de schermen: verzamelen en onderzoeken van objecten, bezoekers rondleiden, tentoonstellingen maken, …. Het spannend spel met aansluitende logeerpartij werkt drempelverlagend. De kinderen houden een positief gevoel over aan de belevenis. Zo vergroot de kans dat ze fervente museumbezoekers zullen worden”.

Echte detectives

Hoe verloopt de avond? “Eerst installeren de kinderen hun veldbed en slaapzak in de tentoonstellingszalen”, vertelt Karen Van Looken van het Gallo-Romeins Museum. “Ze zoeken een plek tussen de vitrinekasten met archeologische voorwerpen en opstellingen met maquettes en levensechte figuren. Daarna begint een groot detectivespel. De kinderen gaan in kleine groepen op ontdekking. Ze nemen de rol op van speurder en krijgen de opdracht een gestolen Romeins voorwerp terug te vinden. Als echte detectives moeten ze achterhalen wie de dief is en waar het stuk zich bevindt.”

“Op hun parcours doorheen de museumzalen, kantoren en atelierruimtes maken ze kennis met de medewerkers van het museum: wie zijn ze en wat is hun taak in het museum? Met wie werken ze samen en hoe ziet hun werkplek er uit? Zo leren de kinderen het museum van binnenuit kennen. Ze steken zo spelenderwijs heel wat op over het museum en zijn collectiewerking. Als de dader gevat is, en het voorwerp gevonden, breekt een spannende museumnacht aan. ’s Ochtends wacht de kinderen een lekker ontbijt en staan er allerlei leuke knutselactiviteiten en spelletjes op het programma. Rond 11 uur dan keert iedereen hopelijk ‘tevreden’ naar huis terug.”