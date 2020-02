Kleuters Kinderparadijs leren in Krokusvakantie over verkeer Dirk Selis

25 februari 2020

16u41 0 Tongeren Tijdens de krokusvakantie werken de kleuters van het Kinderparadijs rond het thema verkeer. Dagelijks worden er activiteiten voorzien in dit thema, aangepast op de leeftijd van de kinderen.

“Sedert 2014 is de kinderopvang Kinderparadijs een stedelijke dienst van de stad Tongeren”, legt waarnemend burgemeester An Christiaens (CD&V) uit. “De buitenschoolse kinderopvang i ser niet alleen tijdens de schooldagen, maar zij organiseren ook de kleuterwerking van de stad tongeren tijdens de schoolvakanties. De lagere schoolkinderen nemen tijdens die periode deel aan de activiteiten van de speelpleinwerking van de Jeugddienst of aan de sportactiviteiten van de sportdienst. Het Kinderparadijs zorgt voor de opvang voor- en/of na deze activiteiten.”

Kokerblik

Het team van het Kinderparadijs staat elke dag van de vakantie klaar voor het begeleiden van de kleuters tijdens hun dagdagelijkse activiteiten, door sommigen misschien ook wel kleuterkampen genoemd. Voor elke vakantie gaan zij op zoek naar een actueel thema. Tijdens deze krokusvakantie werken rond het thema verkeer. “Ouders zijn dagdagelijks onderweg met hun kinderen van en naar school en begrijpen dan ook als geen ander dat het verkeer niet altijd even makkelijk en veilig is voor hun kinderen, en al zeker niet voor kleuters”, zegt Jos Schouterden, schepen van Sociale Zaken. "Wij willen dan ook graag ons steentje bijdragen bij de ontwikkeling van kinderen in het verkeer. Door hun leeftijd hebben ze een aantal eigenschappen, die doorwerken in de manier waarop ze reageren in het verkeer. Zo hebben jonge kinderen bijvoorbeeld een smal blikveld (kokerblik). Bij oversteekoefeningen gaat er bij hen extra aandacht naar het draaien van hun hoofd van helemaal links, naar uiterst rechts om de oversteekbeweging te maken. Dit wordt hen spelenderwijs aangeleerd samen met Zeppe en Zikki.”