Kinderopvang Juul opent maandag opnieuw de deuren Dirk Selis

02 augustus 2019

16u35 0 Tongeren De Tongerse kinderopvang Juul waar Bailey, de peuter van 16 maanden op eigen houtje weggeraakte en maar liefst 200 meter ver de drukke Hasseltsesteenweg opwandelde, opent maandag opnieuw haar deuren. Kind en Gezin vraagt wel aan de uitbater om de ouders in de loop van volgende week op de hoogte te brengen over de feiten.

“Wij onderzoeken de zaak grondig, maar benadrukken dat het onderzoek nog enkele weken kan duren”, zegt woordvoerder Nele Wauters van Kind en Gezin. “De afgelopen twee weken was de crèche gesloten wegens het jaarlijkse zomerverlof, maar maandag opent kinderopvang Juul normaal gezien weer de deuren. Er zijn op dit moment geen elementen waarvan wij nu al beoordelen dat een normale opening niet kan. Wij verwachten wel dat de uitbater open en transparant met de ouders communiceert over de feiten. Hij moet ook een plan opstellen zodat dit niet meer kan gebeuren”, besluit Wouters.

Schande

Maar op de vraag hoe en wanneer de ouders dan zullen geïnformeerd worden, wil uitbater Geert Derwael niet antwoorden. Hij verwijst door naar zijn advocaat. “Mijn cliënt wenst op dit moment geen commentaar te geven in het belang van de sereniteit, van alle betrokkenen en van de vele ouders die hun vertrouwen blijven stellen in het kinderdagverblijf van mijn cliënt”, zegt de advocaat van organisator Geert Derwael, meester Erik Schellingen in een reactie.

Dimitri van Asch, de papa van de kleine Bailey kan niet geloven dat de kinderopvang maandag opnieuw opengaat. “Ik vind het een regelrechte schande dat hij gewoon opengaat alsof er niets gebeurd is.”