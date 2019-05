Kinderen van het J Team in Tongeren

starten EHBO-cursus in lagere scholen LXB

23 mei 2019

12u00 0 Tongeren De kindergemeenteraad is niet langer een afspiegeling van de gemeenteraad van Tongeren. Sinds begin van de nieuwe legislatuur komt een nieuw initiatief in de plaats: het J Team! “De kinderen gaan meer werken rond een concreet project”, legt De schepen van jeugd An Christiaens uit. “Ze realiseren het in drie maanden, en daarna werken ze rond een ander thema dat veel kinderen aanbelangt en waar ze interesse voor hebben.”

Om mensenlevens

Vanmorgen hebben Francoise Wijnants (11), Yinte Reynders (11) en Noah Janssen (11) - samen maken ze deel uit van het J Team (de jeugddienst lanceert een oproep voor extra leden) - in de gemeentelijke basisschool De Boomhut uit Mal (Tongeren) een eerste initiatief voorgesteld: een cursus EHBO voor jongens en meisjes uit de zesde leerjaren van de lagere scholen . “Kinderen moeten leren hoe ze kunnen reanimeren”, vertelt Francoise. “Als ze de techniek bij een reanimatie kennen, kunnen ze mensenlevens redden.”

Proefproject

Naast De Boomhut stappen ook de GO-school ‘t Atheneeke en de vrije lagere school Sint- Jan in het pilootproject. “Vanaf volgend schooljaar zal de cursus EHBO ook in andere Tongerse scholen gegeven worden”, aldus nog An Christiaens. Geert Maes, die de lessen EHBO zal geven, toonde vandaag aan de leerlingen van het zesde jaar uit De Boomhut hoe ze het best reanimeren. “Ik breng de kinderen in een blok van twee lesuren de basistechnieken bij die nodig zijn voor eerste hulp bij ongevallen. En het is de bedoeling dat de kinderen ook effectief een cursus gaan volgen zodat ze alle stappen bij een reanimatie onder de knie hebben.” De kids van het J Team bevelen bij hun leeftijdsgenoten ook de app 112 aan. “Een gratis app”, vult Francoise Wijnants aan. “Je moet je naam ingeven en je medische gegevens. En vooral, je moet drie personen ingeven die gebeld kunnen worden als er zich iets met jou voordoet. Ze worden automatisch gecontacteerd.”