Kinderen school Tumuli herbeleven

het Romeins verleden van Tongeren

LXB

07 juni 2019

12u00 0 Tongeren Goed 30 kinderen van de gemeentelijke basisschool Tumuli uit Koninksem - de naam verwijst naar de twee Romeinse grafheuvels die in de buurt van de school liggen - maakten vandaag een erfgoedwandeling. Deze laatste ging door Op de Heufkens, een nieuwe verkaveling in Koninksem waar Kolmont 43 ééngezinswoningen aan het bouwen is. Daar zijn bij archeologische opgravingen 100 Romeinse graven met eeuwenoude potjes, juwelen, make-upartikelen en olielampen gevonden. Om hen voor te bereiden op de wandeling, die kadert in de geschiedenislessen van de school, kregen de leerlingen al eerder uitleg van de archeologe die mee de opgravingen heeft geleid.

Een app

Om de wandeling in goeie banen te leiden gebruikt “Keunsum Vrugger” (Koninksem Vroeger), de heemkundige kring en erfgoedvereniging uit Koninksem (Tongeren) die de historische uitstap voor de leerlingen van Tumuli organiseerde, een mobiele app: FARO! “De kinderen kunnen met behulp van foto’s, filmpjes en tekst op een ludieke manier in contact komen met de geschiedenis in hun eigen buurt”, stelt Jos Van Campfort, de voorzitter van Keunsem Vrugger.

Samenwerking

De app is beschikbaar op smartphone, tablet of computer. Vanaf 15 augustus kan de app ook gebruikt worden door andere wandelaars en dorpsbewoners. De erfgoedwandeling is het resultaat van een mooie samenwerking tussen Keunsem Vrugger en Tumuli. “Als school vinden we het belangrijk om te vertrekken vanuit de leefwereld van de kinderen”, werpt Rudi Brimioul, directeur van de gemeentelijke basisschool Tumuli, op. “Met een rijke geschiedenis van de Romeinen en de Oude Belgen die letterlijk in onze achtertuin ligt, konden we dat meteen omzetten in de praktijk. Dankzij Keunsem Vrugger herbeleven de kinderen de geschiedenis alsof ze er zelf bij waren.”