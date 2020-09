Kapitein Gil Vanderhoven en Heur-Tongeren na verlengingen voorbij Esperanza Pelt Guido Gielen

19 september 2020

23u58 0 Tongeren Het werd een geladen derby voor de Beker van België tussen Heur-Tongeren en Esperanza Pelt. De Noord-Limburgers kwamen eerst op voorsprong. Moussa Camara zorgde voor de verdiende gelijkmaker een kwartier voor tijd en vroeg in de eerste verlenging kon Olivier Geurts zorgen voor de verdiende kwalificatie. Rots in de branding Gil Vanderhoven (25) moest eerst vlak na de wedstrijd zijn stembanden smeren om commentaar te kunnen geven.

Dit was een derby uit de oude doos die feitelijk alle richtingen uit kon. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar uiteindelijk wel een verdiende kwalificatie, toch ?

“Onze eerste helft was mager,” opende centrale verdediger Vanderhoven al aan zijn vijfde seizoen bezig in de Ambiorixstad. “We kregen wel de eerste kansen langs Camara en Geurts, maar iets na het kwartier kwamen we goed weg toen een pegel van Cinti op de deklat uit elkaar spatte. Het trainersduo Byloos-Pauls gaf met hun peptalk de nodige energie om na de pauze gretiger uit de kleedkamer te komen. Kort voor het uur moesten we echter een ongelukkig doelpunt slikken. In het slotkwartier schakelden we een versnelling hoger en het was Camara in de kluts die voor de verdiende gelijkmaker kon zorgen. Pelt kreeg nog enkele goede mogelijkheden en het was nog even bibberen in de slotminuten. Gelukkig namen we een blitzstart in de verlengingen en na een knappe aanval vanop rechts kon de ingelopen Geurts het perfect afmaken. In die extra tijd waren we duidelijk de betere ploeg en Pelt kon geen vuist meer maken. Een hard bevochten, maar wel verdiende kwalificatie.”

In de volgende ronde komen de teams uit 1B in de pot. Een voorkeur ?

“In mijn jeugd speelde ik nog bij Westerlo. In de Kempen hebben ze nu wel te maken met veel corona besmettingen, maar dat zal hopelijk wel allemaal in orde komen. Einde vorig seizoen werd rampzalig stopgezet door covid 19. Weliswaar terecht natuurlijk, maar tijdens de voorbereiding verliep het ook niet allemaal op rozen. Voorzichtig blijven is de boodschap, want voetbal is toch een schitterend spelletje wat ik voor geen geld van de wereld wil missen. Nu weer de supporters op post mogen zijn is het fantastisch voetballen. De besmettingen stijgen dagelijks. Ik hou wel mijn hart vast dat we binnenkort misschien opnieuw moeten spelen zonder publiek. Laten we hopen dat iedereen zijn gezond verstand zal gebruiken en dat we op deze manier verder kunnen spelen.”

Is de beker ondertussen belangrijk geworden voor Heur-Tongeren ?

“Ons bekeravontuur is mooi en we willen zeker zolang mogelijk blijven doorstoten. De competitie geniet uiteraard voorrang. Komende woensdag krijgen we opnieuw een zware dobber voorgeschoteld bij de competitiestart met een thuisderby tegen Bocholt. Tja, Pelt was een taaie klant, maar de Damburgers zijn toch nog van een ander kaliber. Of we een kans maken ? Bocholt is een topteam in tweede nationale. Wij zijn als nieuwkomer de underdog, maar op karakter willen we de Noord-Limburgers pijn doen en mikken we om de drie punten in eigen huis te houden. Momenteel wringt het schoentje in de aanval. We hebben weinig of geen wisselmogelijkheden door nog een aantal blessures. Hopelijk staan we tegen Bocholt compleet en dan kan Heur-Tongeren zeker aanspraak maken op de overwinning.”

Meerdere jaren speel je ijzersterk bij Heur-Tongeren. Geen ambitie voor een stap hogerop ?

“Buiten mijn vijf jaar bij Heur-Tongeren speelde ik nog twee jaar in Vlijtingen. Ik heb zeker nog ambitie om een reeks hoger te spelen, maar dan dolgraag met Heur-Tongeren. Want ik voel mij hier uitstekend op alle vlakken”, besloot de beresterke Vanderhoven uit Rosmeer.