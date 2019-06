Jurylid wordt onwel bij uitleg van wetsdokter, assisenproces tijdelijk stilgelegd ADN/VCT

14 juni 2019

17u36

Bron: Belga 0 Tongeren Het assisenproces in Tongeren is deze namiddag rond 16.15 uur tijdelijk stilgelegd, omdat een mannelijk jurylid onwel was geworden. Het jurylid werd onwel op het ogenblik dat wetsdokter Wim Van de Voorde zijn bevindingen toelichtte.



De wetsdokter gaf een beschrijving van de bloedsporen in de slaapkamer van slachtoffer Toni Danti en van de 52 steek- en snijletsels die het slachtoffer opliep: 17 in gelaat en hals, 8 in de borst en 27 in armen en benen. “Hij heeft een aantal steken opgevangen met zijn handen en benen maar de steekletsels in de hals en gelaat waren dodelijk,” besloot de professor.

Die wetsdokter zelf is het jurylid ter hulp geschoten. Assisenvoorzitter Dirk Thys onderbrak meteen de zitting en vroeg iedereen de zittingszaal te verlaten. Het bewuste jurylid is vervangen, rond 16.45 uur is het proces hervat. Het reserve jurylid zal de man die onwel geworden is nu definitief vervangen als negende lid van de volksjury.

De 31-jarige Roberto S. uit Genk staat sinds vrijdag 7 juni in het Tongerse hof van assisen terecht voor doodslag op de 60-jarige Antonio Danti uit Genk. Danti werd op 28 maart 2012 in de slaapkamer van zijn appartement in Winterslag (Genk) dood aangetroffen. Danti was een cokegebruiker en -dealer. Een van zijn afnemers was Roberto S., wiens dna werd teruggevonden.