Julia Lismont wordt 100 jaar en krijgt haar eigen lockdownparty Dirk Selis

07 april 2020

18u16 0 Tongeren Julia Lismont mocht dinsdag maar liefst 100 kaarsjes uitblazen. De honderdjarige Loonse verblijft in Woonzorgcentrum De Motten en verkeert nog in optimale gezondheid. Vrienden en familieleden trokken naar haar toe om haar te trakteren op haar eigen lockdownfeestje.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Julia Lismont zag het levenslicht in het Haspengouwse stadje Borgloon op 7 april 1920. Als jong meisje maakte ze de Tweede Wereldoorlog mee. Duitse soldaten woonden maandenlang in haar huis. Later huwde ze met Hubert Lafosse, die bij ‘den ijzerenweg’ werkte. Zij was huismoeder, in die jaren een druk bestaan met haar acht kinderen. Eentje heeft ze moeten afgeven en daar heeft Julia zwaar van afgezien. Maar haar ogen fonkelen als we over Karel Lismont beginnen. Zij was zijn grootste fan. De Belgische atleet behoorde in de jaren zeventig van de 20ste eeuw tot de wereldtoppers op de lange afstand en Julia volgde al zijn wedstrijden.

“Wat een prachtige grootmoeder hebben we nog”, zei een van haar kleindochters. “Julia wordt nu heel goed verzorgd in het wzc De Motten in Tongeren. Ze is nog helder van geest en herkent al haar kinderen en kleinkinderen.”