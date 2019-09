Jos Claessens ontvangt 56° Prijs der Tongerse Sportverdienste Dirk Selis

16 september 2019

12u01 0 Tongeren De laureaat van de 56° Prijs der Sportverdienste ging naar Jos Claessens, een rasechte Tongenaar die niet alleen gekend is als stichter en uitbater van een gespecialiseerde fietsenatelier maar daarnaast ook, als zuivere motocross amateur, uitzonderlijke prestaties op zijn palmares heeft.

“Vanaf zijn 20ste betwistte Jos aan de zijde van grootheden zoals Georges Jobé en André Malherbe talrijke nationale en internationale wedstrijden”, vertelt Sportschepen Patrick Jans. “Ik heb zelfs nog bij Jos in de klas gezeten. Zijn prestaties mochten gezien worden maar echte knalprestaties bleven echter uit omdat hij bij een uiterste inspanning steeds figuurlijk op een muur botste. De oorzaak, een vernauwing van een slagader, zou echter pas veel later aan het licht komen. Daarom onderbrak Jos zijn carrière, maar ook de drukke werkzaamheden in zijn fietsenhandel hielden hem van zijn motor. Omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan, nam hij na een onderbreking van 10 jaar de draad terug op en trad aan in de categorie nationale senioren. Ondertussen herstelde Jos van de vernauwing, en was hij in topvorm. Resultaten bleven dan ook niet uit. Met zijn Suzuki RM 400, betwistte Jos ondertussen 40 jaar oud met succes internationale wedstrijden in de categorie Veteranen en Classics en belandde hij vaak op het hoogste schavot.”

Slecht daglicht

“Dit is een hele eer, ook voor de motorsport die steeds vaker in een slecht daglicht wordt gesteld. Ik wil iedereen danken die me steunt, zeker mijn broer die uren en dagen in de garage sleutelt aan de motor”, besluit Jos Claessens.