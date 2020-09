Jeugdproduct Ignace Bertrand kon zich tonen thuis tegen Kortrijk Spurs voor de Beker van België. Guido Gielen

13 september 2020

20u25 0 Tongeren De laatste jaren konden bij de Eburonen enkele jongeren doorstromen naar het A-team. Dit seizoen willen Rune Ponsaers en Ignace Bertrand hun kans grijpen. Momenteel is Ponsaers out met een armblessure, maar Tongerenaar Ignace Bertrand (19) liet zich opmerken thuis tegen Kortrijk Spurs, ondanks de ruime (71-92) nederlaag.

Kortrijk Spurs bleek te sterk. Toch kan je terugblikken op een sterke partij. Klaar om dit seizoen door te breken ?

“Laten we het hopen. Ik heb de laatste jaren keihard gewerkt om mijn grote droom te kunnen waarmaken. Als klein kind kwam ik samen met mijn ouders supporteren voor BKT. Toen wist ik al dat ik er alles zou voor doen om bij het A-team te kunnen geraken. Voor de start van de voorbereiding liet Wim Vandewal weten dat hij een stap terug wilde zetten en enkel nog spelen bij Tongeren B in 1ste provinciale. Coach Olivier Matray nam mij op in de kern als second guard naast Yoann Hertay. Een mooie kans die ik absoluut met beide handen wil grijpen. Tegen Kortrijk Spurs kreeg ik veel minuten en ben blij dat ik zoveel vertrouwen krijg. Jammer dat we niet sterk genoeg bleken. Kortrijk Spurs speelt ook een reeks hoger (Top Division 1) en hebben meer lengte en power in hun team. Nochtans namen wij een knappe start, maar helaas kreeg Joeri Moonen snel drie fouten achter zijn naam genoteerd. Toen guard Vandenberghe van de Spurs kon uitpakken met enkele magistrale bommen waren we op achtervolgen aangewezen. Ondanks we bleven knokken konden we een zware nederlaag niet meer vermijden. Ach, dit zijn wedstrijden waar we veel uit kunnen leren. Hier zullen we sterker van worden en als straks ook nog aanwinst Gaetän Hertay zal aansluiten na een blessure zullen we onder de ring ook een stuk sterker staan. Ik hoop dit seizoen op een doorbraak en zal dan ook keihard blijven werken.”

Wat is de ambitie van BKT en van Bertrand ?

“Voor mijzelf zal ik dit seizoen de twee teams nog blijven combineren. Speelminuten grijpen en progressie boeken is de boodschap. Bij Tongeren B steken we het niet onder stoelen of banken dat we absoluut willen meedingen voor de titel en volgend seizoen de stap naar Landelijke willen zetten. Bij het A-team is het zeker de eerste wedstrijden rustig de kat uit de boom kijken. Leven van wedstrijd tot wedstrijd en normaal hebben we hier in de Ambiorixstad kwaliteit genoeg om ons te nestelen binnen de top vijf.”

Zet je dit seizoen alles op het basket ?

“Buiten mijn studies zal inderdaad al mijn aandacht naar het basket gaan. Ik ga in de Hoge School in Leuven voeding en dieet studeren. Dat moet vlot te combineren zijn,” besloot Bertrand met een knipoog.