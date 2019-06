Jeugdgevangenis van Tongeren

26 juni 2019

12u00 0 Tongeren Te kleine cellen, te weinig lichtinval, onvoldoende verluchting en een verouderd gebouw van 1855! Om deze redenen heeft het agentschap Jongerenwelzijn op vraag van Vlaams minister van welzijn Jo Vandeurzen besloten de jeugdgevangenis in Tongeren te sluiten. Maart 2020 trekt het Vlaams detentiecentrum weg uit Tongeren. “We zijn blij dat de jeugdgevangenis vertrekt”, reageert Naima Charkaoui, de waarnemend kinderrechtencommissaris. De mededeling over de sluiting kwam bij de 33 personen die daar werken over als een koude douche. “De verslagenheid en de onzekerheid is groot bij de mensen”, zegt Frank Conings, nationaal vrijgestelde bij het ACV voor justitie.

Vandaag is in de jeugdgevangenis plaats voor 15 uit handen gegeven jongeren. Ze zijn 16 jaar of ouder, hebben zware feiten gepleegd en worden berecht als volwassenen. Momenteel verblijven er 8 zulke jongeren. De overige plaatsten zijn voor jongeren voor wie geen plaats is in de gesloten instellingen van Evergerg en Mol. De sluiting betekent niet het einde van de gevangenis van Tongeren, die de oudste van het land is. Op de bovenverdieping zitten illegalen die criminele feiten hebben gepleegd. De 27 mensen die daar werken, vallen onder de federale overheid. Ze mogen voorlopig blijven.

Een tijdbom

De jeugdgevangenis in Tongeren heeft geen toekomst meer. “Meermaals hebben we de slechte omstandigheden aangekaart”, vervolgt Naomi Charkaoui. “Een tikkende tijdbom! Mensonwaardig! Het gebouw heeft ver z’n tijd gehad. Het is niet meer aangepast aan de huidige normen van licht en ruimte.” Ook minister Vandeurzen heeft meermaals gezegd dat de jeugdgevangenis niet geschikt is om jongeren op te sluiten. “Er zijn de te krappe cellen en gebrekkige verluchting. Mogelijkheden om uit te breiden zijn beperkt. Ingrijpende verbouwingswerken zijn niet mogelijk. Een aantal jongeren zijn schoolplichtig en moeten les volgen. Ander volgen een beroepsopleiding. Dat is niet vanzelfsprekend in Tongeren omdat de lokalen te klein zijn en niet aangepast aan de hedendaagse normen van comfort”, stelt Peter-Jan Bogaert, de woordvoerder van het Agentschap Jongerenwelzijn.

Onzekerheid

Waar moeten de 33 mensen die in de jeugdgevangenis werken naartoe? “Het personeel is in snelheid genomen”, stelt Frank Conings. “De mensen weten niet waar ze aan toe zijn. We horen dat de jeugdgevangenis verhuist naar een leegstaande vleugel van de gevangenis in Beveren (volgens Agentschap Jongerenwelzijn één van de pistes, er is ter zake nog niks beslist. Het personeel zit met vragen. Moeten ze straks gaan werken in Beveren? Of mogen ze alsnog in Limburg blijven werken?” Het Agentschap Jongerenwelzijn gaat nu na wat de wensen zijn van de 33 portiers, cipiers, opvoeders en anderen die aan de slag zijn in de jeugdgevangenis. “We gaan bekijken of het mogelijk is om mensen een job aan te bieden in diensten van de Vlaamse overheid die in Limburg gevestigd zijn.