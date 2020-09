Jente Weckx en Heur-Tongeren zijn klaar om Pelt warm te ontvangen. Guido Gielen

16 september 2020

04u51 0 Tongeren In Houtvenne kon coach Jef Byloos en zijn Ambiorixzonen een feestje bouwen na de strafschoppenreeks. Tongerenaar Jente Weckx (23) scoorde vanop de stip de gelijkmaker (1-1) en nam ook de vierde strafschop in de reeks voor zijn rekening. Zaterdagavond komt Esperanza Pelt naar de Eburons Dome in Tongeren.

Is Heur-Tongeren er klaar voor, want de kwalificatie in Houtvenne verliep moeizaam, toch ?

“We zijn er absoluut klaar voor om Pelt warm te ontvangen,” opende verdedigende middenvelder Jente Weckx uit Lauw. “In Houtvenne hadden we het vooral in de eerste helft niet onder de markt, maar na de rust kwamen we meer gedreven uit de kleedkamers en kon ik verdiend de bordjes in evenwicht brengen. Bij de strafschoppenreeks werd doelman Lennert Vandecaetsbeek de grote held, want hij stopte twee strafschoppen en trapte zelf de beslissende binnen.”

Je viel ook in de schijnwerpers met je sterke prestatie. Ben je een Tongers jeugdproduct ?

“Ergens wel. Mijn eerste voetbalschoentjes trok ik aan op mijn vijfde jaar bij Tongeren. Vanaf 12 jaar tot mijn zeventiende voetbalde ik bij STVV. Daarna volgde drie jaar Hades en nu weer terug op het oude nest (lacht). Ik voel mij goed hier in Tongeren. De staf is uitstekend en we hebben veel jonge gasten in het team. Tongeren is ook het uithangbord om de jeugd kansen te geven. Kritikasters zullen zeggen noodgedwongen door niet voldoende financiële middelen, maar daar ben ik niet mee akkoord. Tongeren heeft een uitstekende jeugdwerking en hier krijgen ze voldoende kansen om door te stromen naar het A-team.”

Een vrij jong team. Is een stugge ploeg als Pelt dan wel een haalbare kaart ?

“In de vroegere confrontaties tegen Pelt trokken wij meestal aan het langste eind. Natuurlijk zijn het nu weer twee andere teams die tegenover elkaar staan. Pelt heeft misschien meer ervaring en haalde toch kwaliteit binnen. Dat bewezen ze nog door verdiend Spouwen-Mopertingen uit te schakelen. Ze zakken dus zeker met vertrouwen af naar ons. Wij bouwden ondertussen ook het nodige vertrouwen op en beginnen stilaan te groeien en elkaar beter te vinden. We hebben nog wel een aantal gekwetsten, maar het enthousiasme is groot bij de groep. We gaan er alles aan doen om nog verder te kunnen bekeren, want het zijn toch mooie wedstrijden met inzet.”

Stel jullie krijgen de kans om tegen een eersteklasser uit te komen. Wie geniet je voorkeur ?

“Ach, ik ben niet supporter van een club. Moest het zo ver komen dan graag tegen Rc.Genk of Anderlecht. “