Jef Byloos en Heur-Tongeren willen voorbij Houtvenne in de Beker van België Guido Gielen

11 september 2020

05u14 0 Tongeren Jef Byloos en Heur-Tongeren is een speciaal verhaal. Eerst had hij als verdediger een mooie carrière in het verleden bij SK Tongeren. De laatste jaren was Jef Byloos voorzitter, sportief verantwoordelijke en dit seizoen gaat hij als T1 aan de slag bij de fusieclub.

Heur-Tongeren staat sneller dan verwacht in tweede nationale. Waarom koos je nu om T1 te worden en moet Marco Pauls een stapje terugzetten ?

“Voor alle duidelijkheid we spreken hier bij Heur-Tongeren niet graag over de positie van T1 of T2. We hebben een staf samen met Marco Pauls en keeperstrainer Raf Verjans. Onze samenwerking is optimaal en we hebben allemaal hetzelfde doel om van Heur-Tongeren een stabiele tweedenationaler te maken. Ik heb de nodige diploma’s en vandaar was het een logische keuze om hoofdcoach te worden. Bovendien ben ik ook hoofd van de jeugdwerking en met zeven eigen jeugdspelers bij de A-kern mogen we in Tongeren best fier zijn.”

Hoe verliep de voorbereiding en is dit Heur-Tongeren sterk genoeg voor tweede nationale ?

“De voorbereiding verliep naar wens. Alleen de laatste weken kregen we te kampen met blessures, maar gelukkig zijn het allemaal kleine kwaaltjes en staan we misschien zelfs al komende zaterdag (19u) in Houtvenne voor de derde ronde van de BVB weer compleet. Hopelijk zijn ook de nieuwe aanvallers Dango Dine en Kana Tesse inzetbaar. Of we sterk genoeg zijn voor tweede nationale ? Ik verwacht dat we ons rustig kunnen handhaven en een plaats in de middenmoot is dan ook onze ambitie. Kijk, ons plan was om in drie jaar tijd met vooral streekjongens en youngsters uit de eigen jeugd de stap hogerop te zetten. Het kwam nu sneller dan verwacht, maar enkele jonge gasten lieten zich reeds opmerken tijdens de voorbereiding en hopelijk kunnen ze die lijn doortrekken. In mijn ogen moeten we van niemand schrik hebben in onze reeks als we compleet staan. Daar wringt het schoentje, want onze kern is smal. Maar we doen het ook met een beperkt budget en dus hoor je mij niet klagen.”

Zaterdagavond wacht de verplaatsing naar Houtvenne. Is de beker belangrijk voor Heur-Tongeren ?

“In Berlare konden we ons verdiend kwalificeren en was ik vooral blij dat jeugdspeler Libotte het winnende doelpunt kon scoren. Uiteraard is de competitie belangrijker en zal ik geen risico’s nemen tijdens ons bekeravontuur. Anderzijds, we willen de beker ook niet links laten liggen. Als zich de opportuniteit voordoet om tegen een team te spelen uit een hogere klasse laten we dat zeker niet liggen. Het zou extra mooi zijn voor onze jeugdspelers. Onze jeugdwerking kreeg een viersterren label en daar willen we ook de vruchten van plukken”, besluit de 57-jarige Tongerse politiecommissaris.