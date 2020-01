JAC Limburg opent nieuwe vestigingen in Peer, Tongeren en Beringen Dirk Selis

14u02 0 Tongeren Peer, Tongeren en Beringen zetten jongerenwelzijn hoog op de agenda. De respectievelijke lokale besturen voorzien middelen om in hun stad een vestiging van het Jongerenaanbod van het CAW (JAC) te openen.

Het JAC helpt jongeren tussen 12 en 25 jaar met al hun vragen en problemen over welzijn. Het JAC maakt deel uit van het Centrum Algemeen Welzijnswerk Limburg (CAW Limburg). “JAC Peer opent de deuren in maart 2020 in het jongerencentrum Den Bak”, vertelt Koen Albregts, coördinator van JAC Limburg. “De start van JAC Tongeren staat voor juli 2020 gepland. JAC Beringen wil in 2022 openen. Limburg telt momenteel 5 JAC’s: Maasmechelen, Genk, Lommel, Sint-Truiden en Hasselt. In Genk kunnen jongeren ook terecht bij OverKop, een inloopcentrum in het Jeugdcentrum Rondpunt 26. Met de opening van 3 nieuwe JAC’s telt Limburg in de toekomst 9 locaties waar jongeren kunnen aankloppen met vragen en problemen over oa relaties, moeilijke gezinssituaties, seks, drugs, pesten, wonen, rechten en plichten, geweld of misbruik. Jongeren kunnen er binnenstappen tijdens de openingsuren of een afspraak maken. Daarnaast verleent het JAC hulp via telefoon, mail en chat.”

Nabijheid van hulp

50% van de psychische problemen bij volwassenen ontstaat vóór 14 jaar, 75% vóór 25 jaar. “Met die cijfers in het achterhoofd besef ik eens te meer hoe belangrijk het is dat jongeren een JAC in de buurt hebben”, zegt Koen Albregts. “In 2019 hielp het JAC 1200 jongeren. De vormingscel gaf 1500 jongeren infosessies over weerbaarheid. Via bekendmakingsacties bereikten we tot 10 000 jongeren. Met de opening van 3 nieuwe vestigingen willen we nog meer mensen bereiken.”

Investeren in de toekomst

“Investeren in een JAC, is investeren in een toekomst met volwassenen die stevig in hun schoenen staan”, zegt Koen Albregts. “Ik ben ontzettend blij dat de lokale besturen van Peer, Tongeren en Beringen zich met woorden en middelen engageren om een JAC in hun stad op te richten. Door banden te smeden met lokale partners kunnen we nog meer dan vroeger inzetten op preventie, vroegdetectie en interventie van psychische problemen bij Limburgse jongeren.”