Inwoners verzilveren één derde van lokale cadeaubonnen, actie loopt nog tot 15 oktober ENL

14 september 2020

16u22 0 Tongeren Tongeren kwam in juni op de proppen met de Tongeren kwam in juni op de proppen met de #koopTongers-waardebonnen . Zo ontving elk gezin enkele cadeaubonnen van 5 euro. Doel: de lokale economie een boost geven. Ondertussen werd één derde van de waardebonnen verzilverd. De inwoners kunnen nog tot en met 15 oktober terecht bij de deelnemende handelaars om hun exemplaren in te ruilen.

“De coronacrisis heeft een zware impact op ons leven. Onze inwoners hebben zich de afgelopen maanden solidair en geëngageerd getoond”, zegt waarnemend burgmeester An Christiaens (CD&V). “Met de #koopTongers-waardebonnen wilde het stadsbestuur de Tongenaar oproepen om in eigen stad te shoppen en van onze horeca te genieten.”

Toekomstperspectief bieden

“We hebben als stad dan ook een grote verantwoordelijkheid om de lokale economie te ondersteunen”, vult schepen van Economie Marc Hoogmartens aan (CD&V). “Door lokaal te kopen en te consumeren kunnen we het verschil maken. We vergroten zo namelijk de overlevingskansen van onze ondernemers en we bieden hen toekomstperspectief.”

De bonnen werden eind juni huis aan huis bedeeld en zijn nog geldig tot en met 15 oktober. “Intussen is één derde van de #koopTongers-waardebonnen verzilverd, goed voor 91.000 euro. De maatregel kost voor de stad 296.000 euro. Door het hefboomeffect – een bon van 5 euro kan maar gebruikt worden per aankoopschijf van 10 euro – kan de maatregel een impact hebben van 592.000 euro”, besluit Hoogmartens.