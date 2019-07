Inbrekers weg met de sleutels van de kluis RTZ

11 juli 2019

Langs de Trumanlaan in het centrum van Tongeren zijn dieven donderdag binnen gedrongen in een woning. De daders stalen een laptop en de sleutels van de kluis. Woensdag was bij de politie ook al een inbraak gemeld, even verderop aan de Luikersteenweg. Daar hadden de daders een huis overhoop gehaald. De precieze omvang van de buit was er nog niet bekend.