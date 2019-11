In pyjama naar de bib tijdens de voorleesweek DSS

19 november 2019

14u53 2 Tongeren De Voorleesweek, een jaarlijkse campagne die het voorlezen bij kinderen aanmoedigt, loopt nog tot 24 november. In bibliotheken, boekenhandels, kinderdagverblijven en scholen over heel Vlaanderen wordt gedurende een hele week het belang en plezier van voorlezen in de kijker gezet.

De Voorleesweek werd afgelopen zaterdag ingezet met een knus voorleesuurtje rond een geïmproviseerd bed. Gezelligheid troef mét knuffels en dekentjes. De hongerigen onder hen konden een lekkere pannenkoek eten.

Voorleesrituelen

“De Voorleesweek van 16 tot 24 november, staat in het teken van ‘voorleesrituelen’: elke avond een verhaaltje na het tandenpoetsen, elke ochtend een gedicht in het kinderdagverblijf. Van voorlezen een vaste gewoonte maken, daar draait het om”, vertelt waarnemend burgemeester An Christiaens. “Ook het voorleesteam van onze bib leest voor tijdens de Voorleesweek en trekt gedurende één week naar de Tongerse basisscholen. Vandaag ging ik mee op pad om voor te lezen in de laatste kleuterklas van basisschool Jeugdland in Lauw. Wie ook zelf wil voorlezen, trekt best naar de bib. Voorlezen is immers een onmisbaar element voor de taalontwikkeling van een kind.”