In het spoor van kersvers Kamervoorzitter Patrick Dewael:“Ik moet toch zorgen dat de boetiek draait” Dirk Selis

10 juli 2019

16u51 0 Tongeren België zit nu 45 dagen zonder regering en het einde is nog niet in zicht. Patrick Dewael (Open Vld) zat vandaag zijn eerste plenaire zitting voor in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Wij volgden de eerste burger van het land een hele dag in zijn doen en laten.

9.20 uur, Linderstraat, Tongeren

Patrick Dewael (63) staat ons al op te wachten voor zijn huis in de Tongerse Linderstraat. Chauffeur Dirk uit Gingelom neemt mijn laptoptas en jasje aan. Noblesse oblige, we gaan in stijl naar Brussel , of wat dacht u. Terloops zie ik de A1-nummerplaat achteloos in de kofferbak liggen. “Ik heb nog nooit zo’n plaat opgeschroefd. Nergens voor nodig, tenzij je wil dat iedereen op de E40 naar jou zit te staren”, lacht de Kamervoorzitter. Terwijl we langs de Romeinse kassei richting E40 snorren, geeft Dewael mij wat les in staatskunde. Van Montesqieu en de scheiding der machten over de dictatuur van de meerderheid en de tirannie van de oppositie tot een overpeinzing over de regeringsvorming. “We zijn nu ook weer niet voor gedwongen huwelijken” zegt hij terloops over de moeilijke paringsdans tussen N-VA en PS. Ondertussen belt hij met Thomas Vanwing, de partijwoordvoerder, samen met Mark Vanleeuw en Steven Coenegrachts een van de Dewael-boys. Het was dat triumviraat dat samen met Dewael de elegante uitweg voor de kwestie Van Langenhove uit zijn hoed toverde. Het telefoongesprek gaat over de verdeling van de commissies. Ik vang flarden op. “Ja, Wetenschapsbeleid gaat terug naar Economie. En over het nucleaire veiligheidsbeleid waren we toch rond...”

10.20 uur, Wetstraat 10, Brussel

De zware, witte poort van de ambtswoning aan de Wetstraat 10 zwaait open. En met ons glipt een jongeman mee binnen. “Tiens, is dat nu een verdwaalde toerist?”, vraagt Dewael verwonderd aan chauffeur Dirk. “Excuseer, mijnheer Dewael, ik weet niet waar de ingang van het parlement is?”, vraagt de jongeman vertwijfeld. “Ik ben pas verkozen als parlementslid en zoek nog een beetje mijn weg”, klinkt het. Chauffeur Dirk wijst hem vaderlijk de weg. “Nog nooit gezien”, mompelt Dewael. We gaan binnen via het glazen poortgebouw, waarvoor journalisten steevast urenlang staan te wachten tijdens regeringsonderhandelingen. Maar wij glippen dankzij de Kamervoorzitter moeiteloos naar binnen. Je kan zijn ambtswoning vergelijken met een chique hotel daterend uit de belle epoque. Overal hangen er kunstwerken en wandtapijten aan de muur. Ondertussen vergadert Dewael met zijn staf over de dagorde van de plenaire zitting later die dag. Van daar gaat het naar de commissiezalen van het parlement waar de liberale fractie vergadert.

11 uur, liberale fractievergadering in commissiezaal 2

Maggie De Block, Alexander De Croo en Egbert Lachaert zitten al klaar. Na de foto en wat handjes schudden, worden we vriendelijk maar kordaat verzocht om de zaal te verlaten. Gelukkig komt stagiair Corneel met een goed idee. “Kom, we gaan naar de senaat, daar is de koffie het beste.”

12.04 uur, Conferentie van Voorzitters in commissiezaal 1

De conferentie van voorzitters is een van de belangrijkste organen van de Kamer. De conferentie regelt namelijk de werkzaamheden en komt wekelijks bijeen om de agenda van de plenaire vergadering te bespreken. Zonodig wordt de spreektijd per partij vastgelegd. De conferentie spreekt zich uit over de bijeenroeping van de commissies, over de behandeling van interpellaties en over alle politieke strijdpunten die de Kamer aanbelangen. De conferentie legt ook de agenda van het parlementaire jaar vast. De voorzitter van de Kamer vergadert dan met de ondervoorzitters en een lid van elke fractie. Bekende gezichten druppelen binnen. Een norse Peter De Roover loopt ons star voorbij, terwijl PTB’er Raoul Hedebouw ons uitermate vrolijk groet. “Ik moet opletten wat ik zeg, maar die Hedebouw is best een vriendelijke kerel”, zegt stagiair Corneel. Het is een belangrijke vergadering, want er wordt gekozen wie welke voorzitter van een commissie mag afleveren. N-VA mag eerst kiezen en zal voor de commissies Defensie en Justitie gaan.

13 uur, Al Solito Posto

Gelegen op een rustige locatie in hartje Brussel, naast het Koninklijk Circus, eten we in ‘Al Solito Posto’ snel een Italiaanse pasta. “Maar wie we daar hebben. Ha Siegfried, hoe is het.” De huidige en voormalige Kamervoorzitter gaan even op de foto in hartje Brussel. Ze spreken af om nog eens met goed glas wijn bij te praten.

14.15 uur, plenaire zitting

De bel gaat, de Kamerleden druppelen binnen. De Franstalige politici kussen elkaar alsof ze op een familiefeest zijn, de Vlamingen schudden beleefd handjes. De voorzittershamer dreunt even door het halfrond, de (korte) zitting begint. “De voorzitters van de elf vaste commissies worden bestendigd. In die commissies worden de werkzaamheden van de plenaire vergadering voorbereid. Wetsontwerpen en voorstellen worden voorgesteld, besproken, eventueel geamendeerd en gestemd”, fluistert stagiair Corneel mij toe. “Het verslag van de bespreking wordt vervolgens aan de plenaire vergadering voorgelegd. De commissies oefenen ook controle uit op de regering via interpellaties en mondelinge vragen”, besluit Corneel, die net afgestudeerd is in de politieke wetenschappen.

14.30 uur, afscheid met een nieuwtje

We nemen in de gang naast het halfrond afscheid van Patrick Dewael. “Die Commissie Vervolgingen hebt ge wel begrepen zeker hé”, vertelt Dewael mij terwijl hij mij een hand schudt om afscheid te nemen. “Ja”, zeg ik zelfzeker. Ik heb geen flauw idee over wat hij het over heeft. Ik bel even met enkele Dewael-boys. “De Commissie Vervolgingen is eerder uitzonderlijk samengeroepen. De Kamervoorzitter heeft een brief van het parket ontvangen waaruit blijkt dat de Commissie Vervolgingen moet nagaan welke stappen het parlement moet nemen in de zaak rond Dries Van Langenhove”, klinkt het. “De procureur-generaal bij het hof van beroep van het betrokken rechtsgebied heeft de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid verzocht. De Bijzondere Commissie Vervolgingen in de Kamer onderzoekt of dat verzoek niet moet worden geweigerd, bijvoorbeeld omdat de feiten onbetekenend zijn of een louter politiek karakter vertonen. De commissie maakt dan een verslag over aan de plenaire vergadering, die de definitieve beslissing neemt.” Met dit nieuwtje verlaten we het halfrond en nemen we de trein terug naar Limburg. Waar is chauffeur Dirk als je hem nodig hebt?