IN BEELD. Elfde editie Stadsmuzikantenfestival verloopt coronaproof ENL

06 september 2020

18u08 1 Tongeren De elfde editie van het Stadsmuzikantenfestival in het Tongerse Begijnhof stak zondag in een ander jasje. Zo woonden verschillende bubbels al zittend een reeks concerten bij. In totaal traden er zes verschillende bands en singer-songwriters op.



Corona gooide roet in het eten van het Tongerse Stadsmuzikantenfestival, al werd het niet afgelast. Wel moest de organisatie bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen. Zo was er zondag een beperkt aantal mensen welkom, 360 om precies te zijn. Die groep werd onderverdeeld in kleinere bubbels van 60, die samen telkens een concert konden bijwonen van vijftien minuten. Dat deden ze al zittend, vrij rondlopen kon dus niet.

Al hoefde dat geen domper op de feestvreugde zijn, want zowel de artiesten als de festivalgangers hebben er overduidelijk van genoten.