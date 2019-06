IN BEELD: 98 kinderen geven knuffel een luchtdoop Birger Vandael

23 juni 2019

17u25 4

Deze zondag stond voor de Tongerse Modelvleugels in het teken van het ‘knuffelvliegen’. Dit is een jaarlijks evenement waarop alle kleuters worden uitgenodigd om hun knuffel mee te nemen naar het vliegplein aan de Boeberg. Indien ze het vertrouwen, mogen ze hun knuffel dan een echte luchtdoop laten maken. De piloten van TMV nemen hun grootste en sterkste vliegtuigen mee. Achteraf volgt er nog een foto van het stel en krijgen de kleuters een oorkonde mee naar huis. Henri Horion van de organisatie telde 98 kinderen die hun knuffel het luchtruim in stuurden.