Huis Theelen is nieuwe toeristische

trekpleister voor de stad Tongeren “Het zorgt voor meer beleving in de binnenstad” LXB

12 juli 2019

12u00 0 Tongeren Met het Huis Theelen is Tongeren een museum en een toeristische trekpleister rijker. In het pand wordt het leven en werk van Nicolas Theelen, geboren in Bilzen, verteld. Daar bracht hij in 1879 als journalist, drukker en uitgever het blad Het Algemeen Belang der Provincie Limburg uit. Enkele jaren later betrok hij vanwege het succes van de krant in Tongeren een pand, op de Ridderstraat en daarna in een vleugel van een oud- kanunnikenhuis (een van de twaalf die aan de Tongerse basiliek lagen) bovenaan de Maastrichterstraat. Huis Theelen, dat vandaag de deuren opende, was jaren ontrokken aan het zicht door een boekhandel die er tegenaan lag. “Het pand stond als een tang op een varken tussen de kanunnikenhuizen maar kwam leeg te steen”, zegt Patrick Dewael, tijdelijk voorzitter van de kamer van volksvertegenwoordigers.

Een opportuniteit

“We hebben het gekocht omdat het voor de stad een opportuniteit was”, vervolgt Dewael. “We hebben niet enkel het huis van Theelen gerestaureerd, we leggen ook het historisch hart van Tongeren open. We creërden een groene doorgang met grasheuvels en zitbanken, en we hebben nu een beter zicht op de twee nog overeind staande kanunnikenhuizen en het Praetorium (het administratief centrum van de stad). Hierdoor is de stadstuin tot op de Maastrichterstraat doorgetrokken. De nieuwe inrichting aan en rond Huis Theelen vormt de aanzet tot een voetgangerscircuit en draagt bij tot een betere beleving van het handelscentrum en ondergrondse parking in de Vermeulenstraat”, vervolgt Patrick Dewael.

Veelzijdig man

In schril contrast met de groene doorsteek staat het wit geverfde museum over Nicolas Theelen. Een oude drukpers achter een metershoog raam verwijst naar z’n beroep. Maar Huis Theelen, dat werd ingericht door en met geld van Concentra, toont ook hoe veelzijdig Nicolas Theelen was. Hij was politiek bevlogen en een schrijver. Bovendien was hij een begenadigd redenaar. Hij vervulde als krantenpionier een historische rol in de provincie Limburg. Huis Theelen geeft een inkijk in z’n atelier. Het museum is een nieuwe parel aan de toeristische kroon van Tongeren. “Tongerse gidsen nemen het huis op in hun toeristische tocht door het centrum van de stad”, stelt Dewael. “Zo maken toeristen kennis met een stuk Limburgse geschiedenis, meer bepaald van het Algemeen Belang (later het Belang) van Limburg.” Nog tot 1 september is het museum individueel te bezoeken. Daarna en tot de start van het nieuw toeristisch seizoen kunnen er enkel groepen, en op afspraak, rondgeleid worden.” Om het museum en omgevingswerken te realiseren werd 850.000 euro geïnvesteerd. Vlaanderen en provincie Limburg brachten 271.000 euro van het totale bedrag in. Meer info op www.toerismetongeren.be.

