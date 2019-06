Hoedendag op Ascot aan de Jeker LXB

10 juni 2019

12u00 1 Tongeren De hippodroom van Tongeren was vandaag het decor voor Ascot aan de Jeker, een organisatie van serviceclub Ladies Circle 37 Tongeren. Niet enkel paarden stonden centraal gezien vandaag negen koersen op de renbaan van Tongeren gelopen werden. Ook de hoeden stonden in de picture. De dames van de serviceclub hielden een hoedendag. Vooral de dames liepen rond met prachtig versierde en eigenhandig gemaakte hoeden rond. Een van hen was Godelieve Jansen. Op de top van haar hoed prijkte een bos rode bloemen, en op de rand van de hoed werd gras aangebracht. “Het verwijst naar het gras van het binnenplein van de hippodroom”, liet ze horen. De hoed verwees ook naar de paarden die op de renbaan liepen voor de prijzen. “Op de hoed staan de volgwagen van de koersen en een paard met silkie afgebeeld.”

Houten buishoed

De meest in het oog springende hoed of hoed met een groot kijkcijfer werd gedragen door Omer Hannes, een nog kwieke 90- plusser uit Webbekom nabij Diest. Hij paradeerde met een hoed die uit één stuk hout werd gesneden. “Hij weegt een kleine kilo, en ik kan hem niet lang dragen. Kwestie van geen hoofdpijn te krijgen”, getuigde de nestor onder de hoedendragers op Ascot aan de Jeker. “M’n hoed kent succes, vooral bij de vrouwen.” Op Ascot aan de Jeker schoven ook 350 gasten aan voor een brunch van Ladies Circle 37 waarvan de opbrengst gaat naar meerdere goede doelen in Tongeren.