Het zinkgat naast de pastorij blijft groeien: politie en brandweer staan voor een raadsel Dirk Selis

03 maart 2020

15u41 3 Tongeren Maandag stortte een deel van het voetpad tegen de zijgevel van de pastorij in Rutten in het zinkgat dat vorige week ontstond en steeds groter wordt. De politie heeft het pand verzegeld en de familie verblijft op hotel.

Vrijdagvoormiddag was de vloer van de garage van de pastorij voor de helft weggezakt. Een quad, een koelkast en een bromfiets verdwenen plots naar de bodem van een metersdiepe krater. Gisteren heeft de verzakking zich verdergezet en is een deel van het voetpad ingestort. De politie en brandweer van Tongeren plaatsten stutten onder de zijgevel, maar staan voorlopig voor een raadsel.

Geen risico’s

“Ondertussen is de situatie nog wat verslechterd”, zegt waarnemend burgemeester van Tongeren An Christiaens (CD&V), die vandaag ter plaatse polshoogte ging nemen. “Vermoedelijk zijn er stenen verschoven door insijpelend water of door een uitgespoelde riolering, en dan volgde een instorting. Maar dat moet de stadsingenieur verder uitmaken.”

“Wij hebben met een burgemeestersbesluit de familie gevraagd om het pand, dat geen eigendom is van de stad Tongeren, te verlaten”, licht Christiaens toe. “Dat was niet van harte, maar wegens de veiligheid kunnen we geen risico’s nemen en hebben we de woning onbewoonbaar moeten verklaren. Het OCMW van Tongeren en de sociale dienst van de politie Tongeren begeleiden het gezin met vier meerderjarige kinderen nu verder in hun zoektocht naar een tijdelijke huisvesting.”