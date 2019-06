Gustaaf, het Monster van de Motten, is niet meer Dirk Selis

07 juni 2019

12u23 2 Tongeren Er heerst grote verslagenheid bij de Koninklijke Tongerse Lijnvissers. Donderdag is het ‘Monster van de Motten’ gestorven. Meerval Gustaaf was meer dan dertig jaar de mascotte van de club. “Ik heb hem in 1985 nog op de vijver gezet”, zegt een bedroefde voorzitter Johhny Nijs.

Donderdagvoormiddag kwam Gustaaf met zijn reusachtige buik in de visvijver van stadspark De Motten bovendrijven. De meerval met een lengte van 2,37 meter en een gewicht van 70 kg was de koning van de vijver en de trots van de Koninklijke Tongerse Lijnvissers (KTV). “Ik heb hem eind 1985 op de grote visvijver van De Motten gezet. Toen was hij twee jaar. Een meerval kan tot zestig jaar worden. Tussen pot en pint hebben we hem Gustaaf gedoopt. Al dat verhuizen heeft hem geen goed gedaan. Maar aan de andere kant, hij is ook drie keer gevangen. En toen hij klein was heeft ook enkele keer aan onze lijnen gebengeld”, overschouwt Johnny het leven van meerval Gustaaf.

In november werd de grote visvijver leeggepompt omwille van een grondige renovatie. Gustaaf en de andere vissen werden tijdelijk overgebracht naar de vijver aan CC de Velinx. Maar begin april zwom hij alweer in zijn vertrouwde wateren. “Ik zag het aankomen, Gustaaf zwom al enkele dagen onrustig rond”, zegt Johnny. “Hij was uit zijn doen, en flink vermagerd. Tot donderdag onze Gustaaf de geest had gegeven.” Johnny haalde Gustaaf uit het water. “Of we een herdenking gaan houden? Ik denk het niet. Maar wat niet is, kan nog komen. De stadsdiensten zijn het kadaver komen halen. Hem laten opzetten zou veel geld kosten en in ons clubhuis is trouwens onvoldoende plaats voor zo’n kolos.” Gustaaf leeft nu voort is de Tongerse vissersverhalen die nog jaren over hem zullen verteld worden. En wedden dat Gustaaf elk jaar wat groter en zwaarder wordt?