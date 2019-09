Gratis mazelenvaccinatie voor 17.500 Limburgers BVDH

28 september 2019

12u31 0 Tongeren Inwoners van de gemeenten Bilzen, Riemst, Hoeselt, Tongeren, Voeren en Herstappe krijgen op 7 en 14 december de kans om zich kosteloos te laten vaccineren tegen mazelen. Het initiatief komt van de Eerstelijnszone Zuidoost-Limburg (ELZ-ZOLim).

De mazelen zijn terug in opmars. Niet enkel in Vlaanderen, maar in heel Europa. Deze ‘kinderziekte’ is zeer besmettelijk en kan ernstige gevolgen hebben. Ook volwassenen kunnen nog besmet worden met de mazelen. “Personen geboren tussen 1970 en 1985 zijn niet of onvoldoende gevaccineerd en velen maakte de ziekte als kind niet door. Hierdoor lopen zij het risico om de ziekte alsnog te krijgen.”, klinkt het bij ELZ ZOLim. In totaal gaat het in deze regio om 17.500 mensen. De vaccinaties vinden afwisselend plaats in de verschillende gemeenten. Inschrijven gaat via de website van Eerstelijnszone ZOLim.