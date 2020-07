Grand Café De Casque sluit preventief de deuren nadat twee personeelsleden besmet blijken met corona Dirk Selis

10 juli 2020

19u13 2 Tongeren Het bekende Grand Café De Casque aan de voeten van Ambiorix op de Grote Markt van Tongeren heeft preventief de deuren gesloten nadat bleek dat er twee personeelsleden besmet waren met het coronavirus. Zaakvoerder Steve Ting reageert aangeslagen. “Dit is zeer jammer, we hielden ons nochtans aan de maatregelen.”

De besmetting van de twee personeelsleden zou aan het licht gekomen zijn na een preventieve controle van het personeel op Covid-19. De zaakvoerder heeft dan ook meteen beslist om zijn zaak te sluiten. Nochtans was het café, waar 110 mensen binnen kunnen zitten, een schoolvoorbeeld in het navolgen van de corona-veiligheidsmaatregelen. Tussen elk tafeltje was er voldoende afstand. Er werd met schermen gewerkt. De kelners droegen de juiste mondmaskers. De handhygiëne werd gerespecteerd. Maar toen de zaakvoerder ook nog eens hun personeel wilden testen, bleken er dus toch twee kelners besmet te zijn met het Covid-19-virus. “Om alle risico’s voor ons cliënteel en personeel te vermijden, konden we niet anders dan sluiten”, reageert een aangeslagen zaakvoerder Steve Ting van Grand Café De Casque aan onze krant. “Onze gezondheid en die van de klanten gaat voor.”

Sluiting nuttig?

“Het is natuurlijk geen goed nieuws dat er nog besmettingen zijn in een zaak die de coronamaatregelen respecteert”, reageert viroloog Marc Van Ranst op de feiten. “Al weet je niet waar de kelners de besmetting hebben opgelopen. Zij hebben, vermoed ik, ook nog een leven buiten de horecazaak. Moeten nu de andere aangrenzende café’s ook hun deuren sluiten? Tja, daar moet de gezondheidsinspecteur van Limburg zich nu over buigen. Daar kan ik mij niet over uitspreken.” Zaakvoerder en CD&V-gemeenteraadslid Yves Knaepen van het nabijgelegen café Au Phare vindt alleszins niet dat hij zijn zaak ook moet sluiten. “Ik zie daar het nut niet van in. Als de andere personeelsleden van de Casque negatief testen, zie ik niet in waarom hun zaak gesloten moet blijven. Of ik mijn personeel heb laten testen? Neen, nog niet.”