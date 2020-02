Gewapende overval op Orange-winkel in Tongeren: 50.000 euro buit, keten neemt maatregelen Dirk Selis

05 februari 2020

09u05 2 Tongeren Bij een overval op de Orange-winkel in Tongeren hebben gemaskerde daders dinsdagnamiddag voor 50.000 euro aan materiaal meegenomen. De keten kondigt meteen maatregelen aan in alle winkels.

De daders namen in totaal voor ongeveer 50.000 euro aan materiaal mee uit de winkel. Nadien hebben de daders de vlucht genomen. Het onderzoekt loopt volop. “We hebben gelukkig beelden van de daders, die we doorgegeven hebben aan de politie zodat zij het nodige kunnen doen”, zegt woordvoerder Annelore Marynissen van Orange. “De winkel blijft vandaag gesloten, hij gaat morgen weer open. We nemen ondertussen in al onze winkels verscherpte veiligheidsmaatregelen en het personeel wordt psychologische bijstand aangeboden.”