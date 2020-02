Gallo-Romeins Museum start met gids op maat: “Kies zelf het onderwerp waar je uitleg over wilt” Dirk Selis

27 februari 2020

10u56 0 Tongeren Het Gallo-Romeins Museum van Tongeren biedt een nieuw type begeleide rondleiding aan. Bezoekers kiezen zelf hun favoriete objecten uit en de gids stelt een rondleiding samen op maat met veel ruimte voor interactie. De formule is ideaal voor kleine familie-, collega- of vriendengroepen die de collectie eens anders willen ontdekken.

Niet iedereen bezoekt een museum op dezelfde manier. Sommige mensen gaan graag alleen op verkenning, anderen doen dat liever in groep, al dan niet begeleid door een professionele gids. Sommigen laten zich graag op sleeptouw nemen, anderen willen graag veel interactie met hun begeleider. Voor bezoekers die het museum graag met een gids bezoeken én op zoek zijn naar een persoonlijke aanpak werkte het Gallo-Romeins Museum een fijne formule uit.

Persoonlijke aanpak

“Bij aankomst in het museum is er een kort kennismakingsgesprek”, legt waarnemend burgemeester An Christiaens (CD&V). “De gids peilt naar wensen en verwachtingen. Aan een wand zien de groepsleden afbeeldingen van 100 topstukken van het museum. Ze kiezen hun favoriete voorwerpen. Welke objecten vinden ze extra interessant, mooi, merkwaardig of mysterieus? De gids luistert en houdt sterk rekening met zijn publiek: hij of zij staat voor de uitdaging om een unieke rondleiding te creëren waarin de gekozen objecten een hoofdrol spelen. Ook onderweg is er ruimte voor gesprek en bijsturing. Zo genieten de bezoekers van een persoonlijke aanpak. Ze gaan naar huis met een postkaart van hun favoriete stuk: een toffe herinnering aan een bijzonder bezoek.”

Het Gallo-Romeins Museum leidde een vijftiental gidsen op voor dit type rondleiding, en testte de formule meermaals uit. De tevredenheid bij de deelnemers is groot. Ook voor de gidsen zorgt de aanpak voor genoegdoening. Ze geven aan echt een meerwaarde te kunnen bieden.

Iedereen kiest! is bedoeld voor familie-, collega- of vriendengroepen - met of zonder kinderen. De deelnameprijs bedraagt 60 euro voor de gids + de toegangsprijs. De rondleiding duurt 1,5 uur. Het maximum aantal deelnemers per groep is 15.