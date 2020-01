Gallo-Romeins Museum organiseert unieke workshop voor kinderen: “Roemeense maskers knutselen om boze geesten te verdrijven” Dirk Selis

27 januari 2020

15u14 0 Tongeren Kleurrijke dansmaskers zijn deel van de Roemeense volkscultuur. De stad Tongeren haalt deze krokusvakantie een Roemeense expert naar het Gallo-Romeins Museum om tijdens een unieke workshop kinderen zo’n masker in elkaar te laten knutselen.

In het Gallo-Romeins Museum van Tongeren loopt de tentoonstelling ‘Dacia Felix - Het roemrijke verleden van Roemenië’. De expositie is gezinsvriendelijk. Er zijn films, interactieve spellen en een belevenisvolle audioguide. In de krokusvakantie worden kinderen extra verwend. Ze kunnen deelnemen aan een bijzondere workshop: ‘Roemeense maskers maken’. Die organiseert het museum met Vatra Limburg vzw.

Boze geesten

“De maskers passen in de Roemeense traditionele cultuur om boze geesten te verjagen of het begin van een nieuw landbouwseizoen te vieren”, zegt waarnemend burgemeester en schepen van Cultuur An Christiaens. “De kinderen gaan aan de slag met wol, leer en lappen stof. Stap voor stap geven ze hun creaties een persoonlijke toets. Deze workshop is uniek. Speciaal voor deze activiteit halen we een Roemeense expert naar Tongeren. Die begeleidt de kinderen. Ook ontdekken ze de tentoonstelling Dacia Felix, samen met een professionele gids.”