Gallo-Romeins Museum opent volgende week opnieuw haar deuren: “Roemeense topexpo ‘Dacia Felix’ verlengd tot 2 augustus” Dirk Selis

22 mei 2020

11u05 0 Tongeren Vanaf vrijdag 29 mei verwelkomt het Gallo-Romeins Museum opnieuw bezoekers voor zowel de permanente expositie ‘Van neanderthaler tot Gallo-Romein’ als de tijdelijke tentoonstelling ‘Dacia Felix’. De goud- en zilverschatten van Daciërs en Geten staan er nog te blinken tot 2 augustus. Daarna moeten ze onherroepelijk terug naar hun thuisland, Roemenië.

Net zoals andere musea moest ook het Gallo-Romeins Museum midden maart zijn deuren sluiten ten gevolge van het nieuwe coronavirus. De tijdelijke tentoonstelling ‘Dacia Felix’ beleefde toen hoogdagen, met tot 600 bezoekers per dag. Al 25.000 mensen raakten geboeid door het verre verleden van Roemenië. Ook families met kinderen en mensen met Roemeense roots vonden hun weg naar Tongeren. Door de heropening van het museum én de verlengde bruikleentermijnen krijgt iedereen de kans om alsnog van de expositie te genieten.

Verlenging

“Mond-tot-mondreclame maakte dat Dacia Felix steeds meer bezoekers trok”, zegt waarnemend burgemeester en schepen van Cultuur An Christiaens. “Mensen waren aangenaam verrast door het boeiende onderwerp, de sfeervolle vormgeving en de prachtstukken. Het is één van onze mooiste exposities ooit. Wekenlang kregen we dagelijks telefoontjes en mails met vragen over een eventuele verlenging. We zijn dan ook blij dat we dit samen met de Roemeense musea en Europalia hebben kunnen realiseren.”

Tijdslot

De bezoeker maakt een reis, van de tijd van de Romeinen naar nog vroegere periodes. Eén na één passeren de diverse culturen de revue: Romeinen, Daciërs en Geten, Grieken, Scythen en Kelten. Het parcours is rechtlijnig, er is veel ruimte. Bovendien worden bezoekers slechts druppelsgewijs toegelaten. Mensen moeten vooraf een tijdslot reserveren.

Voor een bezoek aan ‘Van neanderthaler tot Gallo-Romein’ en aan ‘Dacia Felix’ moet vooraf gereserveerd worden. Dit kan vanaf woensdag 27 mei, zowel telefonisch als digitaal. Meer informatie hierover vindt u op de website van het museum.