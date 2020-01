Gallo-Romeins Museum klokt 2019 af met 106.180 bezoekers Dirk Selis

02 januari 2020

09u40 4 Tongeren Het Gallo-Romeins Museum bereikte in 2019 106.180 bezoekers. Dat zijn er 31.000 meer dan in 2019 (+ 41 %). Ook tijdens de kerstvakantie was het er aangenaam druk. De reacties van de bezoekers op de lopende tentoonstelling Dacia Felix zijn unaniem lovend.

“We blikken tevreden terug. Meer dan 106.000 bezoekers is een knap resultaat”, zegt waarnemend burgemeester en schepen van cultuur An Christiaens (CD&V). “Zowel de eigen collectie als de tijdelijke tentoonstellingen werden frequent bezocht. Bezoekers vinden ‘Dacia Felix’ één van onze mooiste exposities ooit. Ze melden dat spontaan aan onze onthaalmedewerkers.”

‘Proeftocht’

In 2019 zette het museum volop in op kwaliteitsvolle gezinsvriendelijke activiteiten, gekoppeld aan de permanente tentoonstelling. “Vooral in de vakantieperiodes vonden families hun weg naar het museum. In de zomervakantie en de kerstvakantie liep er een ‘Proeftocht’”, gaat Christiaens verder. “Duizenden bezoekers ontdekten wat er bij neanderthalers, Kelten en Romeinen op het menu stond. Evenementen als Erfgoeddag en Supergids!, de lezingenreeks Spraakwater, de samenwerking met dynamische organisaties als Pentagoon Academie, het Tongerse stadsfestival MoMeNT, B-Classic en PXL Mad Faculty maakten dat het museum ook in 2019 een gevarieerd publiek bereikte. In de zomer van 2019 werd een topstuk toegevoegd aan de permanente tentoonstelling: een muurschildering van Bacchus, de god van de wijn.”

Schoolgroepen

Voor schoolgroepen is en blijft het Gallo-Romeins Museum een vaste waarde. Het programma-aanbod is gevarieerd en wordt continu vernieuwd. In het voorjaar van 2020 start een nieuwe workshop: Archeoloog@work. Het museum richt zich op kleuters, leerlingen lager onderwijs, jongeren uit het middelbaar onderwijs en studenten. In 2019 kwamen er zo’n 30.000 bezoekers naar het museum in schoolverband.

British Museum

Zowel de permanente tentoonstelling ‘Stonehenge – Voorbij het mysterie’ als de lopende expositie ‘Dacia Felix – Het roemrijke verleden van Roemenië’ lokten extra bezoekers naar Tongeren. De tentoonstelling bereikte in 2019 al 13.750 bezoekers. Ze loopt nog tot en met de paasvakantie. “Maar ook 2020 kondigt zich beloftevol aan. In het najaar opent een grote overzichtstentoonstelling over de Romeinse cultuurwereld, met topstukken van het British Museum”, besluit Christiaens.