Foodtruckfestival op

Kermis aan de Jeker LXB

28 juni 2019

12u00 0

Naar aanleiding van Kermis aan de Jeker in Lauw, één van de kerkdorpen in Grot-Tongeren, wordt een festival met foodtrucks gehouden. De eetkramen staan opgesteld aan de Hoogmolen. Het festival is een organisatie van de dorpsraad van Lauw. Gratis toegang, en de organisatie zorgt voor kinderanimatie.