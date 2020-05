Filip vocht samen met schoonvader tegen terminale kanker, nu zet hij strijd zonder hem voort: “Ik wil rouwen, maar ik heb zelf geen tijd meer”

Tongeren

Een half jaar geleden kregen Filip Brone (41) en zijn schoonvader Ludo Jans (64) hetzelfde zware verdict: de kanker in hun lichaam kon niet verslagen worden. Hoelang nog? Enkele maanden, klonk het twee keer. Midden mei kwam dan de harde klap: Ludo,

, verloor de strijd, en Filip verloor zijn strijdmakker. “Rouwen is moeilijk, en daar voel ik me bijna schuldig over. Maar ik heb zelf geen tijd meer.”