Fietser wordt koning in Tongeren: “Volledige binnenstad is vanaf juni één grote fietszone” Dirk Selis

28 april 2020

12u38 3 Tongeren Vanaf juni is de fiets koning in het centrum van Tongeren. De volledige binnenstad wordt dan samen met de bestaande voetgangerszone één grote fietszone van maar liefst 53 aaneengesloten straten waar de fietser hoofdgebruiker wordt.

“Het omvormen van de fietsstraten in het centrum van onze stad naar een fietszone past in de visie van ons mobiliteitsplan: het klimaat voor fietsers verbeteren op het vlak van bereikbaarheid en veiligheid. Samen met de voetgangerszone rondom de Grote Markt wordt de volledige zone binnen de Wallen omgevormd tot een fietszone”, zegt waarnemend burgemeester An Christiaens. “In de fietszone zijn auto’s welkom maar ze mogen de fietsers niet inhalen en rijden maximum 30 km per uur. Fietsers mogen de hele breedte van de weg (in een eenrichtingsstraat) of rijvak (in een tweerichtingsstraat) gebruiken. De 9 toegangen naar de fietszone krijgen rode vlakken of fietslogo’s over de volledige breedte van de straat en verkeersborden om de weggebruikers attent te maken op de aanvang van de fietszone. Binnen de fietszone krijgen enkele straten ook nog fietsemblemen om de weggebruikers attent te maken op de fietszone.”

Gezondere binnenstad

“Alle straten en locaties in de binnenstad blijven bereikbaar”, zegt schepen van Mobiliteit Patrick Jans. “De verkeerscirculatie wordt niet aangepast. Met de fietszone zetten we in op meer fietsveiligheid, meer fietscomfort, een gezondere binnenstad en een hogere leefbaarheidsgraad door trager verkeer.”

In het voetgangersgebied blijven de regels gelden zoals ze waren: alleen voetgangers en bepaalde voertuigcategorieën hebben toegang tot het gebied en mogen de volledige breedte van de weg gebruiken.

Praktisch

Straten binnen de fietszone: de Tieckenstraat, Hemelingenstraat, Maastrichterstraat, Veemarkt, Kloosterstraat, Onze-Lieve-Vrouwestraat, Kielenstraat, de Schiervelstraat, Leopoldwal (tussen Clarissenstraat en Maastrichterstraat en tussen Clarissenstraat en Kielenstraat), Clarissenstraat, Predikherenstraat, Riddersstraat, Piepelpoel, Vrijthof, Koppelkist, Museumkwartier, Graanmarkt, Moerenstraat, Repenstraat, Corversstraat, Agnetenberg, Koolkuil, Wijngaardstraat, St-Catharinastraat, Vlasmarkt, Mombersstraat, Minderbroedersstraat, Kastanjewal, St-Lutgartstraat, Looiersstraat, Luikerstraat, Herckenrodestraat, St-Jansstraat, Jekerstraat, Regulierenplein, Putstraat, Hondsstraat, Kleine Hondsstraat, Kattenstraat, Muntstraat, Bulkerstraat, Krekelstraat, Plein, Grote Markt, Stadhuisplein, Nieuwstraat, Brouwersstraat, Bredestraat, Onder de Linde, St-Ursulastraat, St-Rosastraat, St-Jozefsstraat.