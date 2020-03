Familie Sacré ziet huis in zinkgat verdwijnen maar voelt zich in de steek gelaten door Stad Tongeren Dirk Selis

05 maart 2020

17u32 0 Tongeren Het gezin van Dirk (57) en Annika (45) Sacré uit Tongeren zit met de handen in het haar. Vorige week vrijdag vielen plots een koelkast en bromfiets die in hun garage gestald stonden in een metersdiep zinkgat onder hun huis. Burgemeester An Christiaens verklaarde het huis onbewoonbaar, maar sindsdien zijn Dirk en Annika en hun vijf kinderen op de dool. “Ze sturen ons van het kastje naar de muur”, foetert Sacré. “We doen wat we kunnen”, reageert de burgemeester.

Vrijdagvoormiddag was de vloer van de garage van de voormalige pastorij in Rutten voor de helft weggezakt. Een quad, een koelkast en een bromfiets verdwenen plots naar de bodem van een metersdiepe krater. Maandag had de verzakking zich verdergezet en stortte zelfs een deel van het voetpad in. De politie en brandweer van Tongeren haastten zich ter plaatse en plaatsten stutten onder de zijgevel en trokken op onderzoek. Maar voorlopig staan ze voor een raadsel. Burgemeester An Christiaens (CD&V) kon niet anders dan de woning van de familie Sacré onbewoonbaar verklaren.

Geen risico’s

“Ondertussen is de situatie nog wat verslechterd”, zegt waarnemend burgemeester van Tongeren An Christiaens (CD&V), die woensdag polshoogte ging nemen. “Vermoedelijk zijn er stenen verschoven door insijpelend water of door een uitgespoelde riolering, en dan volgde een instorting. Maar dat moet de stadsingenieur verder uitmaken. Wij hebben met een burgemeestersbesluit de familie gevraagd om het pand, dat geen eigendom is van de stad Tongeren, te verlaten”, licht Christiaens toe. “Dat was niet van harte, maar wegens de veiligheid kunnen we geen risico’s nemen en hebben we de woning onbewoonbaar moeten verklaren. Het OCMW van Tongeren en de sociale dienst van de politie Tongeren begeleiden het gezin met vier meerderjarige kinderen nu verder in hun zoektocht naar een tijdelijke huisvesting.”

Van het kastje naar de muur

En hier lopen de verhalen van de Tongerse waarnemend burgemeester en de familie Sacré uit elkaar. “Mijn vrouw en ik slapen nu al sinds vrijdag in het Ambihotel, waarvan onze verzekering de kosten zal dekken”, legt Dirk Sacré uit. “Onze vijf kinderen, die weliswaar meerderjarig zijn maar nog steeds bij ons wonen, verblijven verspreid over gans Limburg bij vrienden en familie. Dat is goed voor eventjes, maar deze situatie kan natuurlijk niet blijven duren. Aanvankelijk beloofde de stad Tongeren ons te willen helpen, maar in de praktijk komt daar niet veel van in huis en worden wij aan ons lot over gelaten. We worden letterlijk van het kastje naar de muur gestuurd. En nu staat er weer een weekend voor de deur, zonder oplossing.”

Ook voor hun negentienjarige dochter Marie is het nu wel welletjes geweest: “Mijn broer David (26) verblijft bij zijn beste vriend, mijn zus Tasmin (25) verblijft bij haar vriend in Tongeren. Kevin (22) verblijft bij de ouders van zijn vriendin Lotte en ik verblijf nu al een week bijna in Tessenderlo bij mijn vriend. Ik heb mijn ouders dus sinds maandagavond niet meer gezien.”

“We doen wat we kunnen”, klinkt het bij het OCMW van Tongeren. “Maar de liefde moet van twee kanten komen. Voorlopig hebben we nog niets kunnen aanbieden wat de familie Sacré kon behagen. We zoeken verder.”