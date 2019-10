Expo van Limburgse kunstenaar drie jaar na zware brand: “Ik heb hier energie uitgehaald” Marco Mariotti

17 oktober 2019

19u46 24

Drie jaar geleden brandde het atelier af van Steven Palmen in Tongeren en ging 25 jaar aan werk in de vlammen op. Het bracht hem naar ongeziene dieptes, maar hij haalde er energie uit. “Voor het eerst in mijn leven organiseer ik nu een solo-tentoonstelling”, vertelt hij.

230 schildersdoeken en duizenden tekeningen in een loopbaan van 25 jaar. Pijnlijk was het voor kunstenaar Steven Palmen uit Tongeren. De man zat letterlijk in zak en as, maar besliste om alles om te gooien. “De brand drie jaar geleden deed me nadenken”, zegt Steven Palmen.

“Ik heb diep gezeten, maar ben me net helemaal gaan storten op de kunst. Het hielp me bij de verwerking en het gaf me net energie. Doorheen de afgelopen periode ben ik heel wat mensen tegengekomen die me wilden helpen, en daar zijn plots mooie samenwerkingen uit voortgekomen. Het kan vreemd klinken, maar die brand heeft me gered.”

Assen in verwerkt

Palmen heeft de laatste maanden al tentoongesteld met ouder en nieuw werk. Installaties met telkens een donkere kant die hij belicht. “Dat was telkens met andere kunstenaars, maar dit keer is het helemaal solo. Het is effectief mijn eerste solotentoonstelling in héél mijn loopbaan, dankzij Kunzthuiz. Zij hebben mij bezocht in mijn atelier in Hoei, legde hen het project uit en een week later hadden ze alles al geregeld. Zonder hen stond ik hier nu niet. In mijn ‘Sleepers’ zoals ik ze noem, heb ik stukken as verwerkt van die brand.”

“Het wordt een tentoonstelling die interactief is met de bezoekers. In de loop van de expo worden de Sleepers opengesneden, eigenlijk ‘geopereerd’. Ik maak foto’s van de aanwezigen, print die af en plak ze in boeken. Die boeken steek ik dan in de Sleepers die weer worden dichtgenaaid. Dat proces herhaalt zicht. Doorheen de jaren worden alle mensen die ik ontmoet deel van mijn werken via die foto’s. Een soort tijdsdocument. Het gaat om de symboliek, het verhaal.”

Die Sleepers worden op termijn de eigen graftomben van Palmen. “Als ik ooit sterf, word ik gecremeerd. Mijn assen moeten dan verspreid worden in de negen Sleepers die ik ooit maakte. Mijn kinderen weten dat. De assen worden in boeken gestoken, die dan in de Sleepers worden bevestigd.”

Operation Sleepers zal doorgaan in de schuur van het Begijnhof in Diest. Organisator is ‘Kunzthuiz’. De expo loopt nu vrijdag 18 oktober tot 27 oktober. Meer info via www.kunzthuiz. be en www.stevenpalmen.com