Expo ‘Time is on my side’ strijkt neer in Tongeren: “125 kilo bronzen confetti en een boot boven de Jeker moeten mensen opnieuw hoop geven” Dirk Selis

06 augustus 2020

13u31 0 Tongeren In de Ursulakapel in Tongeren loopt dezer dagen de expo ‘Time is on my side’. Curator van dienst is de nog maar 25-jarige PXL-student Maxim Renard, die ook dit jaar weer de kunstwereld doet opkijken met een tentoonstelling van hoog niveau. “Ik probeer de mensen hoop te geven”, zegt Maxim die tijdens de lockdown zijn relatie op de klippen zag lopen.

Maxim Renard, masterstudent Vrije Kunsten aan School of Arts PXL-MAD, was in 2019 al curator van de succesvolle tentoonstelling ‘Time Will Tell’ tijdens de derde editie van MoMeNT die meer dan 600 bezoekers naar Tongeren lokte. Toen wist hij de bekende kunstenaars Luc Tuymans en Koen van den Broek te strikken. Dit jaar weet Maxim Renard opnieuw indrukwekkende kunstenaars te engageren voor deelname aan de twee maanden durende tentoonstelling ‘Time is on my side’. Werk van 9 Belgische kunstenaars: Caroline Coolen, Kris Martin, Daan Gielis, Guy van Bossche, Aaron-Victor Peeters, Roels Vandermeeren, Joke Hansen, Eline De Clercq en ook Maxim Renard worden in en rondom de 17de -eeuwse barokke Sint-Ursulakapel tentoongesteld.

Relatie op de klippen

“Ik probeer de mensen hoop te geven”, zegt Maxim die tijdens de lockdown zijn relatie op de klippen zag lopen. “Het was voor mij een erg turbulente en emotionele periode. Maar kijk, er is opnieuw leven na Corona. In Amsterdam hangen vandaag overal posters op ‘Confetti na Corona’. Vandaar dat ik absoluut het werk wou hebben van de Oost-Vlaamse kunstenaar Kris Martin die met zijn werk 125 kilo bronzen confetti over de vloer strooit. Ook de installatie van de Genkse kunstenaar Aaron-Victor Peeters kadert in die gedachte. Zijn installatie toont een tweedehands boot 5 meter hoog boven de Jeker en vertelt het verhaal van de Nederlandse kunstenaar Bas Jan Ader die in 1975 met een zeilbootje de oceaan oversteken wilde oversteken. Van Amerika naar Amsterdam. Negen maanden later werd zijn bootje voor de Ierse kust leeg teruggevonden door Spaanse vissers. Dit kunstwerk symboliseert een rituele begraving van de boot. De dubbele bodem in het werk, is het feit dat die boot ‘Eva’ noemt. Eva is de muze van Aaron-Victor en meteen ook zijn ex-vriendin. Op die manier wil hij zeggen: ook al loopt jouw relatie op de klippen. Het komt uiteindelijk opnieuw goed.”

De tentoonstelling ‘Time is on my side’ loopt van donderdag 6 augustus t.e.m. zondag 11 oktober 2020. Toegankelijk elke donderdag en vrijdag tussen 14.00u en 18.00u en op zaterdag en zondag tussen 10.00u en 18.00u. Let wel: er worden maximum 9 personen tegelijkertijd toegelaten in de Sint-Ursulakapel en het dragen van een mondmasker is verplicht.