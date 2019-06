Ex-vrouw van Roberto S., die beschuldigd wordt van doodslag met 52 messteken, getuigt: “Zonder drugs kon ik mij geen betere man voorstellen” VCT

14 juni 2019

16u05 3 Tongeren “Zonder drugs kon ik mij geen betere man voorstellen. Hij zorgde goed voor onze dochter.” Het was echt afzien voor S. (47), dat ze moest komen getuigen op het assisenproces van haar ex-man Roberto S. Dat hij terecht staat voor doodslag met 58 messteken op Toni Danti (60) valt zwaar. “We hebben mooie jaren gehad samen, maar op het laatste was het zeer moeilijk. Drugs heeft alles kapot gemaakt, ook voor onze dochter.”

S. was twaalf jaar samen met Roberto. Tien jaar hadden ze nog samen gewerkt in de fabriek in Laakdal, tot hij ontslagen werd door ‘een ziekenbriefje’. “Hij was sociaal, vriendelijk, iedereen had hem graag. Ook mijn dochter heeft haar papa altijd heel graag gezien. Ik kon eigenlijk niets slechts over hem zeggen,” startte de vrouw snikkend haar getuigenis. Ook haar ex Roberto (38), die terecht staat voor doodslag op 52 messteken op zijn drugsdealer Toni Danti uit Genk zeven jaar geleden, kreeg het moeilijk op de beschuldigdenbank.

“Maar uw man was ten tijde van de feiten ook een een problematische cocaïnegebruiker,” confronteerde voorzitter Thys de getuige. “Dat moet u toch gemerkt hebben?” De laatste jaren wel, gaf S. toe. “Maar ik kende niets van drugs, had dat nooit gezien en ook nooit gebruikt. Dus ik dacht altijd dat hij gedronken had, tot ik eens wit poeder in de keuken zag.”

Coke op het aanrecht

Moeder S. begreep dat het toch wel een gevaarlijke situatie was, coke op het aanrecht met een kind van vier jaar oud in huis. “Ik heb dat allemaal pas op het laatste opgemerkt. Ik wist ook niet dat hij mijn dochter thuis alleen liet als ik ’s nachts ging werken. Ik heb alles geprobeerd om hem van die drugs af te krijgen en werd vaak kwaad. Hij bleef dan rustig en beloofde om te stoppen, maar dat lukte niet.”

Twee dagen na de feiten werd Roberto opgenomen in het ziekenhuis, volledig paranoia door een overdosis cocaïne. ‘Kom snel naar huis want het staat hier vol politie en ze gaan mij oppakken’ had Roberto haar nog ge-sms’t. Van de weed telefoon, die jeugdvriend P. aan Roberto had uitgeleend en op dat ogenblik nog was komen ophalen, wist S. niets. Dat die drugstelefoon 3.000 tot 4.000 euro per maand opbracht, ook niet. ‘Een echte coke snuiver is tot alles in staat,’ had die jeugdvriend voor de getuigenis van S. nog benadrukt. “Bij ons in huis lag er in elk geval niets, want hij wist dat ik razend was als hij dat gebruikte”, verzekerde S.

Het enige voordeel aan de hele zaak is dat mijn dochter niets van drugs moet weten De ex-vrouw van beschuldigde Roberto S. tijdens haar getuigenis

Dochter niet meer gezien

Roberto en S. zijn sinds 2014 officieel gescheiden. “Ik ben veel dingen te weten gekomen nadat hij opgepakt was en in de cel zat. Het vertrouwen was weg.” Zijn dochter, bijna 13 jaar oud nu, heeft Roberto al zes jaar niet meer gezien. “Het is heel moeilijk voor haar. Ze ziet hem nog graag en stuurt hem af en toe ook nog berichtjes maar ze is van hem weg gegroeid. Hij probeerde de relatie wel te herstellen maar zij weet ook dat het niet normaal is dat haar papa in de cel zit. Soms mist ze wel nog het lekkere eten dat papa voor haar maakte...”, gaf mama S. toe. Roberto luisterde en lachte.

Van het maandelijks alimentatiegeld van 125 euro dat hij voor zijn dochter moet betalen, zag S. al die jaren geen cent. “Hij zegt altijd dat hij geen geld heeft. Ik heb er al zoveel miserie mee gehad dat ik denk, laat het ook maar. Het enige voordeel aan de zaak is dat mijn dochter niets van drugs moet weten.” Ook tegenover zijn ex-vrouw had beschuldigde Roberto S. altijd volgehouden dat hij Toni Danti op 28 maart 2012 niet om het leven bracht.

Om de coke zuiver te maken, mengden we dat met ammoniak. Soms bleven we zo een hele week wakker Getuige H., ten tijde van de feiten zwaar verslaafd aan cocaïne, tijdens haar getuigenis

Tot 20 gram coke per dag

Net als andere zware drugsgebruikers, haalde beschuldigde Roberto S. zijn cocaïne- hij gebruikte tot 10 gram per dag- in de flat van Toni Danti in de Vennestraat in Genk. Enkele van de ‘ervaringsdeskundigen’ uit het wereldje kwamen getuigen voor het hof van assisen in Tongeren. H. (31), nu zes jaar clean, kwam in 2012 dagelijks zes tot zeven keer cocaïne kopen bij Toni, tot 20 gram per dag. “Om de coke zuiver te maken mengden wij dat met ammoniak. Dan krijg je zuivere cocaïne en die rook je dan op in een pijp. Het is gevaarlijk, wat je kan er hersenbloedingen van krijgen. Wij waren zo soms een week bezig en bleven dan wakker.” De laatste tijd heerste er een vreemde sfeer bij Toni, beschreef H. “Hij was anders, hij voelde precies dat er iets ging gebeuren.”

Meerdere daders?

Volgens H. vertelde haar vriendin S. haar nog een straf verhaal, nadat de twee vernomen hadden dat Toni vermoord was. S. was nog coke gaan halen bij Toni, net voor die met 52 messteken werd doodgestoken op zijn slaapkamer. Ze had bij het buitengaan beschuldigde Roberto S. nog gekruist. Maar de dag na de feiten vertelde S. in de auto aan H. en baruitbater M. dat ze meerdere personen had gezien in een zwarte stationwagen voor het flatgebouw. En dat een van hen ‘de moord’ had gepleegd. Er zou ook een grote levering cocaïne uit Rotterdam bij Toni geleverd worden, klonk het. S. zelf ontkent dat ze dat verhaal vertelde. “Maar je kan ook niet zomaar geloven wat mensen die drugs gebruiken vertellen”, concludeerde baruitbater M. De man had wel wat ervaring met druggebruikers in zijn zaak. Of hij dat vaker hoorde, zo’n grote partij drugs die uit Rotterdam geleverd werd, wilde een jurylid weten. “Neen, eigenlijk was dat de enige keer.”