Eventjes archeoloog met het nieuwe Archeoloog@work in het Gallo-Romeins Museum Dirk Selis

03 maart 2020

14u36 0 Tongeren Het Gallo-Romeins Museum lanceert een nieuw programma voor leerlingen uit de eerste graad van het secundair onderwijs. Archeoloog@work koppelt de theorie aan de praktijk: als archeologen in spe onderzoeken de jongeren vondsten uit een woning van Romeins Tongeren. De inschrijvingen lopen vlot binnen: het museum verwacht de komende maanden meer dan 1500 jongeren.

“Het programma start met een rondleiding in de Gallo-Romeinse afdeling. Een professionele gids bespreekt samen met de leerlingen welke weg de objecten afleggen voordat ze gepresenteerd worden in het museum”, vertelt waarnemend burgemeester An Christiaens (CD&V). “Waarom opgraven? Wat vinden archeologen zoal? Welke objecten moeten we bewaren, hoe en waarom? De jongeren ontdekken aan de hand van de collectie hoe mensen in onze regio leefden in de Romeinse tijd.”

Archeologische technieken

De jongeren passen verschillende archeologische technieken toe: sorteren, meten en schaalrekenen, determineren en registreren. De rondleiding eindigt met een gezamenlijke bespreking. De leerlingen leren met en van elkaar. Hoe oud is de woning? Wie leefde er? Welke activiteiten vonden plaats in de verschillende ruimtes? Wat weten ze zeker, wat is twijfelachtig en wat weten ze helemaal niet? Waar eindigt wetenschap en begint fantasie? De begeleider spoort de leerlingen aan om kritisch om te gaan met hun resultaten.

30.000 leerlingen

“Het Gallo-Romeins Museum is een vaste waarde voor schoolgroepen. In 2019 brachten meer dan 30.000 leerlingen een bezoek. Succesfactoren zijn het gevarieerde programma-aanbod, onze gepassioneerde gidsen en de keuze voor zelfontdekkend leren,” vertelt waarnemend burgemeester Christiaens.

“Met ‘Archeoloog@work’ dagen we de jongeren uit met denk- en doe-opdrachten waarin ze de voorwerpen moeten onderzoeken. En de inschrijvingen lopen vlot binnen, we verwachten de komende maanden meer dan 1500 jongeren”, besluit Christiaens nog.