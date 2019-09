En toen lag Tongeren opnieuw aan het water: “Het dempen van de Jeker is een historische vergissing, die we ongedaan hebben gemaakt” Dirk Selis

27 september 2019

18u17 0 Tongeren Twee jaar na de start van de werken is het zaterdag zover. Stadspark De Motten wordt dan officieel geopend. Het vernieuwde stadspark is even divers als Tongeren zelf. Skatende jongeren komen hier even graag als ouderen. Sporters, wandelaars, genieters, De Motten biedt voor elk wat wils, het hele jaar door. En de Jeker loopt opnieuw door de Eerste stad van België.

“De grootste Tongerse werf ooit is opgeruimd en ligt er weer piekfijn bij. Het lange wachten wordt beloond. Het dempen en inbuizen van de Jeker in de jaren ’50 noemen we vandaag een historische vergissing en die wilden we rechtzetten. Het terug in beeld brengen van de Jeker paste in onze visie op waterbeheer, waarbij we water dichter bij de Tongenaren willen brengen”, zegt burgemeester Patrick Dewael (Open Vld).

‘Tërriebël sjoon’

“Alle Tongenaren zijn het erover eens, downtown Tongeren is ‘tërriebël sjoon’ geworden”, zegt Dewael in onvervalst en dus onverstaanbaar ‘plat’ Tongers. “Tussen De Motten en de Kevie wordt via de Jeker een verbinding tussen park en natuurgebied gecreëerd. De idee is om nu een grote groene vlakte aan te leggen. Dit brengt de natuur dichter bij de stad. We creëren zo een verbinding met de Kevie, met het water van de Jeker en ook met het groen van het stadsbos. Vanaf 1 september kunnen we hiervoor een subsidie aanvragen.”

Waterkwaliteit is verbeterd

De stad ging aankloppen bij de Vlaamse Milieumaatschappij, die overal in Vlaanderen werk maakt van het openleggen van gedempte waterlopen. “Water verleent elke stad een uniek karakter”, vertelt Katrien Smet van de VMM. “In de jaren ’50 zijn veel rivieren en beken gedempt wegens geurhinder. De waterkwaliteit is sindsdien sterk verbeterd. Daarom willen we waterlopen opnieuw een plek geven in onze steden. Een extra voordeel is dat water verkoeling brengt in de hitte-eilanden die onze steden zijn geworden tijdens warme zomers.”

“Al snel stonden alle neuzen in dezelfde richting en kon de werf starten. We zijn gestart met de aanleg van de twee parkings: parking Velinx en parking De Motten. Het park was vroeger sterk gemotoriseerd. Met de aanleg van deze twee parkings is het park opnieuw een volwaardig park geworden. Na de kermis van 2017 ging de eerste spade in de grond. Eerst werd het rioleringsstelsel vernieuwd en daarna volgden de overige werken. Het werd al snel duidelijk dat deze werf de interesse van de Tongenaar had opgewekt. Tijdens het traject werden vier openwerfdagen gehouden. Telkens kwamen daar honderden geïnteresseerden op af”, zegt schepen van Openbare Werken Guy Schiepers.

Schaatsen in de winter

“We brengen de bezoeker op verschillende manieren in contact met water. Door het stadspark stroomt de Jeker over 1,3 kilometer. De promenade langs de Jeker is bekleed met betonstraatstenen. Er is gekozen voor een groter formaat om het comfort te verhogen, zowel voor de fietser als de rolstoelgebruiker. Om de waterbeleving nog te versterken, is het belevingsplein ingericht met verkoelende fonteinen en uitdagende stapstenen. Een ideale speelplek in de zomer. In de winter laten we het plein dichtvriezen en wie weet, kan er zelfs op geschaatst worden,” gaat Schiepers verder.

De bestaande visvijvers zijn gerenoveerd en de wandel- en fietsroute sluit aan op het beschermde natuurgebied De Kevie. De kleinste Tongenaren kunnen zich volop uitleven in de grote speeltuin, waar schommels nooit stilstaan. Acrobatische jongeren en hun bewonderaars vind je voortaan aan het skatepark. Maar het park is ook populair bij joggers die hier in alle vroegte komen lopen. De plaatselijke atletiekclub ADD kan hier voortaan in de meest prachtige omgeving zijn wedstrijden organiseren.

Historiek

De Jeker (58 kilometer) ontspringt in het dorpje Lens-Saint-Servais, deelgemeente van Geer, en mondt uit in Maastricht. De Jeker en Tongeren zijn al eeuwen met elkaar verbonden. Het is mede door deze waterloop dat Tongeren uitgegroeid is tot een belangrijke provinciestad. In de vorige eeuw verloor de Jeker echter zijn prominente plaats in de binnenstad. In eerste instantie transformeerde ze naar een open riool en vervolgens werd ze omgeleid. Zo raakte de Jeker onder de stad in vergetelheid. Sinds het openluchtzwembad van Tongeren in de jaren ’90 de deuren sloot, gaapte er een uitgestrekte open ruimte langs de zuidrand van de stad. De site was aan vernieuwing toe en het stadsbestuur greep die kans aan om een oude droom in vervulling te laten gaan.