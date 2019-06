Eerste wereldfestival in vroegere

07 juni 2019

De regen en plotse daling van de temperatuur met bijna tien graden in goed een half uur tijd hield de naar schatting 300 mensen niet tegen om naar Ambiomix, het allereerste wereldfestival dat doorging in de vroegere Ambiorixkazerne, te komen. Daar konden ze zich figuurlijk warmen aan de zuiderse muziek van onder andere Paco Diatta & Afrotronix. Naast muziek was er voor de kinderen een verteltheater en een leeshoek waar verhalen aan de kinderen werden voorgelezen. Er werd ook gedanst. Hiervoor zorgden Indische dansers. Het publiek op Ambiomix werd bovendien getrakteerd op multiculturele hapjes en drankjes.Van de droogjes en natjes werd gretig geproefd. “Met het wereldfestival willen we Tongenaren en anderstalige nieuwkomers in de stad bij elkaar brengen”, legt Geert Janssen van de Open School Limburg- Zuid, één van de organisaties die mee het festival hebben georganiseerd, uit. “Muziek, dans, theater en eten verbinden mensen.”