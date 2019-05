Eerste stads (belevings) loop

28 mei 2019

12u00 0 Tongeren Wie puur voor z’n plezier loopt en houdt van beleving moet zaterdag 10 augustus met rood in z’n agenda aanduiden. Die dag gaat Beleef Tongeren, de eerste stadsloop in Tongeren, door. Vanaf vandaag kan je al inschrijven voor de avondlijke belevingsrun. De run is voorgesteld in café ‘t Poorthuis.

“Ze lopen door gebouwen en op plaatsen waar mensen anders niet of weinig komen”, weet sportschepen Patrick Jans. “Ze lopen door het Gallo- Romeinsmuseum, door het Teseum (waar de kerkschatten uitgestald staan) en het Praetorium. Het bureau van de burgemeester zal voor de lopers toegankelijk zijn. Ook verkennen ze de stadswallen, de Moerepoort (museum over militaire geschiedenis van de stad) en het Begijnhof.” Langs het parcours worden belevingsmomenten ingelast met muziek, een speciaal effect of proevertjes.

Tijd voor cultuur

De keuze voor 10 augustus is mede ingegeven door MoMent, het cultuurfestival dat in de zomermaanden in Tongeren wordt georganiseerd. “Het valt samen met het hoogtepunt van het festival”, legt de coördinator van MoMent uit. “MoMent staat in het teken van Tijd. De stadsloop is geen wedstrijd tegen de chrono. Mensen bepalen zelf het tempo, ze krijgen op het parcours de tijd om het erfgoed van de stad te ontdekken. En ze kunnen genieten van het moois en boeiends dat MoMent te bieden heeft.” Voorafgaan aan de stadsloop vindt nog een kidsrun van 1 kilometer plaats, de stadsloop bedraagt 6 kilometer. Meer info op www.beleeftongeren.be.