Eerste Belgische Biathlon op Vrijthof in Tongeren Dirk Selis

22 september 2019

08u49 2 Tongeren Tongeren is een primeur rijker. Op het Vrijthof in Tongeren werd zaterdag een biathlon gehouden. 41 teams van 3 personen namen deel. Ze moesten 5 km lopen en onderweg tweemaal schieten op 5 doelen op de speelplaats van de SIBBO-school.

“Het idee komt van Tongenaar Peter Ottenburghs en is gebaseerd op de klassieke Olympische biatlon waarbij de deelnemers moeten langlaufen en onderweg al liggend op een doel schieten. Bij gebrek aan sneeuw hebben we de ski’s vervangen door loopschoenen”, vertelt Luc Tack, voorzitter van Handbal Tongeren. “Het werd een unieke belevenis voor recreatieve lopers en alle sportievelingen. Deelnemen kon per team van drie personen. Iedereen liep 5 kilometer en onderweg moest elk teamlid tweemaal halt houden in de schietstand (sporthal van de SIBBO-school) om te proberen vijf doelen te raken met een luchtkarabijn en dat vanuit een liggende positie. Wie mist, kreeg één minuut straftijd aangerekend. Professionele baancommissarissen zagen toe op het naleven van de veiligheidsvoorschriften.” De sportieve prestaties werden door de toeschouwers live gevolgd via grote projectieschermen die staan opgesteld op het Vrijthof, waar start en aankomst gepland zijn.