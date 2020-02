Eerste activiteit van Vzw Fatima for Gambia was schot in de roos ondanks Ciara Dirk Selis

10 februari 2020

09u38 0 Tongeren Zondag organiseerde de vzw Fatima for Gambia haar eerste activiteit: een Valentijnswandeling doorheen de Greenspot in Zammelen. De wandeling transformeerde echter naar een eetfestijn omwille van de voorspelde storm Ciara. Gelukkig bleven de vele sympathisanten niet weg en konden zij genieten van allerlei lekkers.

De oprichters en drijvende krachten achter vzw Fatima For Gambia zijn Hilde Wijnen en Michel Piette. “We zijn een kleine vereniging, maar dat is net onze kracht. Door onze kleinschaligheid kunnen we garanderen dat alle sponsoring en hulp terecht komt op de juiste plaats en dat alles goed besteed wordt.” De VZW Fatima For Gambia wil een samenwerking opzetten tussen sponsorouders en kinderen in Gambia. Dankzij het bedrag dat de sponsorouders jaarlijks doneren krijgt hun sponsorkind de kans om naar school te gaan.

www.fatimaforgambia.com