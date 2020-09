Eburonen verdienden meer dan billijk gelijkspel tegen Bocholt (1-1) Guido Gielen

23 september 2020

23u24 0 Tongeren Titelkandidaat Bocholt is door het oog van de naald gekropen. Nochtans zag het er lange tijd goed uit voor de Damburgers die op een diefje met een owngoal op voorsprong waren gekomen. Kort voor het ingaan van het slotkwartier zorgde Olivier Geurts voor gerechtigheid.

Neofiet Heur-Tongeren schoot het best uit de startblokken en nam meteen de partij in handen. Rocky Peeters had een stevig blok neergezet en de eerste prik van de Noord-Limburgers kwam er na bijna tien minuten met een kopbal van Boiten die over doel ging. De Eburonen domineerden met knap aanvallend voetbal en rond het kwartier kreeg Camara een unieke kans om zijn ploeg op voorsprong te brengen. De zwarte parel knalde overhaast naast. Na twintig minuten claimde de thuisploeg een strafschop na het even vasthouden van Hideg door Geebelen, maar ref Lucas zag er geen graten in. Halverwege de eerste helft veerde de thuisaanhang recht, want iedereen zag de knap genomen vrije trap van Dingenen binnengaan, maar de pegel van de middenvelder strandde tegen de binnenkant van de paal.

Wie de kansen niet afmaakt krijgt meestal het deksel op de neus. Iets voorbij het halfuur kon Peeters te gemakkelijk laag over de grond voorzetten en Vanderhoven devieerde ongelukkig in eigen doel. Dit had Heur-Tongeren helemaal niet verdiend. Na de koffie opnieuw een gretig Tongeren met een magistrale dieptepas van Camara in de loop van Hideg, maar de Roemeen knalde hoog over. Aan de overkant liet Bertjens een reuzekans liggen en kort voor het ingaan van het slotkwartier volgde de verdiende gelijkmaker. Hoekschop Otero Perez en de slim ingelopen Geurts besloot met een boogbal in het dak van het doel. Twee minuten voor tijd kregen de gasten nog een mooie gelegenheid, maar invaller Didden kon het leder niet laag houden.

Bij de thuisploeg was T2 Marco Pauls tevreden. “We brachten over de hele wedstrijd het betere spel. Kregen ook de beste kansen en hun coach Rocky Peeters gaf toe dat hij zich gelukkig prijsde met een billijk gelijkspel. Dit Bocholt is toch een titelkandidaat en dan kan ik mijn jongens alleen proficiat wensen met hun inzet en knap voetbal.”

Heur-Tongeren: Vandecaetsbeek, Tans, Quintiens, Vanderhoven, Geurts, Weckx, Wagemans, Otero Perez (88' Libotte), Dingenen (58' Dango Dine), Camara (86' Dupain), Hideg.

Bocholt: Wertelaers, Geebelen (75' Dieme), Shema (76' Didden), Janssen, Scheelen, Opdenakker, Bertjens, Leao Kessels, Zotti, Peeters, Boiten.

Doelpunten: 32' Vanderhoven (0-1 own-goal), 72' Geurts (1-1).

Geel: Shema, Zotti, Weckx, Geurts.

Scheidsrechter: Lucas.