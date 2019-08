Dronken Tongenaar steelt zes elektrische fietsen van toeristen VCT

13 augustus 2019

17u32 0 Tongeren J. (37) uit Tongeren ging op 20 juli aan de haal met zes e-bikes van toeristen die in een hotel verbleven. Hij werd hiervoor veroordeeld tot een werkstraf van 90 uur en een boete van 400 euro.

De dertiger was stomdronken toen hij de zes elektrische fietsen van de fietstoeristen opmerkte aan hotel ’t Huys van Steyns in de Henisstraat in Tongeren. Hij nam telkens een fiets, reed er mee rond en verstopte de e-bikes daarna stuk voor stuk in de struiken in de buurt van het station of in de garage van zijn zus. Een poging om een zevende fiets te stelen mislukte omdat de fiets te goed beveiligd was.

Nadat de politie de volgende ochtend verwittigd werd, kon J. gevat worden op basis van de camerabeelden. Drie fietsen die de dertiger in de buurt dumpte in de struiken werden nog dezelfde dag teruggevonden. De drie andere fietsen stonden in de garage van de woning van de zus van J. De Tongenaar liep al driemaal eerder een veroordeling op voor diefstallen en was op 20 juli vrij onder voorwaarden.

Als hij de opgelegde werkstraf niet uitvoert, volgt een celstraf van zes maanden.