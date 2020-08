Drie maanden na schoonvader verliest ook Filip (42) strijd tegen kanker: “We zijn voor euthanasie, maar het voelt wrang als het zover is”

Tongeren

Filip Brone die samen met zijn schoonvader Ludo Jans tegen kanker vocht , is maandag overleden in het ziekenhuis van Tongeren. Brone liet euthanasie uitvoeren en stierf om 13 uur in het bijzijn van zijn naaste familie. “In juli zijn we zelfs nog naar zee geweest, maar de laatste dagen kon hij niet meer", zegt zijn vriendin Ine Jans. Vrijdag vindt de uitvaart plaats in de basiliek van Tongeren.